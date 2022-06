Declaran culpable a Bill Cosby de abuso sexual a una menor en 1975

Estados Unidos.- El martes 21 de junio, el actor estadounidense Bill Cosby fue declarado culpable por un jurado de California de abuso sexual a una mujer en la Mansión Playboy en 1975 cuando esta era apenas una adolescente.

La mujer, de nombre Judy Huth, recibirá una compensación de 500 mil dólares en concepto de daños y perjuicios por la angustia emocional que sufrió años posteriores, según declaró, luego de las acusaciones de otras mujeres contra Cosby.

Huth declaró que el actor la invitó a ella y a una amiga a la famosa Mansión Playboy cuando apenas tenía 16 años de edad; y él 37, y la obligó a realizar un acto sexual.

Bill Cosby negó la acusación y reveló, a través de un video, que no recordaba a la mujer, y que el incidente no pudo haber ocurrido porque él no habría buscado ningún tipo de contacto, mucho menos sexual, en ese momento con alguien menor de edad.

Cabe destacar que el reconocido actor de 84 años de edad ha atravesado diferentes acusaciones de abusos de parte de más de 50 mujeres, quienes alegaron agresiones sexuales durante casi cinco décadas, lo que revivió los recuerdos de Judy.

Por ahora, Bill Cosby tendrá que pagarle la mencionada cantidad de dinero a la víctima y mantenerse alejado de ella y toda su familia.

