“Deep Water”: Ben Affleck y Ana de Armas viajan a lo profundo de los celos

Madrid. Veinte años después de dirigir su última película, el cineasta británico Adrian Lyne (“Fatal Attraction”) regresa con “Deep Water", que se estrena este viernes en Amazon Prime Video, una historia de obsesión, sensualidad y misterio protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas que para el director ha supuesto conocer todo un universo: los rodajes en digital.

“Me encantó todo y lo haría de nuevo”, apuntó el cineasta de 81 años en una entrevista con Efe, tras reconocer que el rodaje de la cinta le ha supuesto descubrir “un mundo totalmente distinto”.

Y es que cuando Lyne rodó la película anterior a esta (“Unfaithful”, 2002) el mundo de los rodajes en digital estaba viviendo todavía sus albores y no era una opción para la mayoría de los cineastas. “Tenía mucho miedo de hacerlo digitalmente porque estoy acostumbrado a los rodajes en celuloide”, cuenta, pero con “Deep Water” decidió lanzarse al vacío y encontró “el proceso realmente genial, mucho más inmediato, espontáneo”.

Por ejemplo, añadió el cineasta, “estaba acostumbrado a esperar durante horas a que un camarógrafo iluminara algo” y ahora las escenas se pueden rodar “con la luz disponible” y retocarse posteriormente, por lo que “tenía mucho más tiempo para el rodaje en sí”.

Además, agregó, el hecho de “poder visualizar las escenas el mismo día que se rueda" hace que pueda verse todo más "en contexto”. “Puedes estar mucho más concentrado en la cinta", apunta el director sobre la película, que se estrenará en Amazon Prime Video en todo el mundo (exceptuando Estados Unidos, China, Rusia y Oriente Medio) el próximo viernes 18 de marzo.

Director taquillero en los 80 y 90, (“Flashdance”), Lyne es experto en las historias de parejas, los universos de intimidad y sexo y en la creación de parejas para la historia del cine. Ya lo hizo con Kim Basinger y Mickey Rourke (“Nine 1/2 Weeks”), Michael Douglas y Glenn Close (“Fatal Attractionl”) y Robert Redford y Demi Moore (“Indecent Proposal”).

Y “Deep Water” no podía ser menos. Rodada en 2019, fue el lugar de encuentro de la actriz cubana Ana de Armas y de Ben Affleck, que a raíz de conocerse en la cinta mantuvieron una relación amorosa de más de un año.

Basada en la novela homónima de Patricia Highsmith, Affleck y Ana de Armas interpretan a Vic y Melinda Van Allen, una acomodada pareja de Nueva Orleans cuyo matrimonio se desmorona bajo el peso del resentimiento, los celos y la desconfianza.

A medida que sus provocaciones mutuas y sus juegos mentales se intensifican, las cosas se convierten rápidamente en un juego mortal del gato y el ratón cuando los jóvenes con los que ella mantiene relaciones extramatrimoniales (Jacob Elordi, una de las estrellas de la serie "Euphoria" incluido) empiezan a desaparecer. Sin embargo, perfecto e intachable, Vic consigue siempre alejar de sí el dedo acusador, pese a cargar la sombra de la duda.

Es un hombre que “trata de ser obediente, trata de ocuparse de los asuntos de ella, pero al final no puede” porque “los celos distraen mucho, como se ve en esta película”. “Es una película sobre los celos, supongo, cuando los celos se salen de control, y él finge lidiar con eso, pero al final no puede”, apuntó Lyne.

Aunque es una adaptación de la novela de la escritora estadounidense experta en suspenso, “Deep Water” contiene varios ingredientes muy distintos al libro, que llevan el sello de Lyne: “introduje la sexualidad y la complicidad entre ellos, que no existían en la novela”.

“Leí la novela y me encantó. Era la historia de un hombre que estaba harto de que su esposa le fuera infiel, pero en realidad no le interesaba sexualmente, y se refugiaba en su hija y en su obsesión por los caracoles. Eso fue algo que cambié en la película, traté de crear una especie de complicidad entre ellos, como si ella tuviera sus asuntos no solo para ella sino también para él”, agregó.

Así, el guion se apoya fuertemente en esos momentos “poco convencionales” cargados de tensión y sensualidad, cuando él ve lo que ella hace con otros y “ella no se da la vuelta asustada y se detiene, sino que continúa haciéndolo”.

Junto a Ben Affleck y Ana de Armas completan el reparto de la cinta actores como Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Finn Wittrock, y Kristen Connolly.