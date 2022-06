¡Definitivo! Arturo Peniche confirma que se divorcia de la madre de sus hijos

México. El actor mexicano Arturo Peniche confiesa que se divorcia de su esposa Gabriela Ortiz, luego de 38 años de matrimonio y será en breve cuando queden formalmente separados.

Tras una breve separación durante 2020 y luego una reconciliación, tristemente Arturo Peniche y su esposa Gabriela no pudieron seguir adelante con su matrimonio y lo dan por concluido.

En entrevista con el programa de televisión Hoy, Peniche, quien se hizo famoso en los años ochenta como actor al participar en telenovels como Vivir un poco, junto a Angélica Aragón, señala que finalmente se divorcia de Gabriela.

“Llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Si seguimos casados, yo creo que más adelante vamos a enderezar ese asunto. Espero que así sea. Fueron años de matrimonio, el cual le agradezco muchísimo y también yo di esos años de matrimonio”.

Gabriela Ortiz con su hijo Brandon Peniche. Foto de Instagram

Peniche, de 60 años de edad, señala que sigue casado con Gabriela Ortiz, ama a sus hijos y a su familia, y espera pronto arreglar está situación y quedar en buenos términos con Ortiz.

Y por ahora Peniche no está interesado en encontrar a una nueva pareja para compartir su vida: "Yo pienso que el amor no se busca, el amor llega, pienso que puede llegar por cualquier lugar, entonces no hay que buscarlo, él solito va a llegar”.

Gabriela, por su parte, en Instagram comparte un mensaje referente a la situación personal por la que pasa en estos momentos y esto es lo que escribe: "Cómo no vivir en paz y en armonía, si estoy rodeada de amor, lindo día para todos."

En su biografía también se puede ver que está disfrutando de esta nueva etapa sin pareja y escribe la frase: "amo la vida, en libertad", de esa manera estaría confirmando que terminó su matrimonio con Arturo Peniche, galán de telenovelas mexicanas como Monte Calvario, La Indomable y María Mercedes.