¿Deja TV Azteca? Capi Pérez responde rumores y aclara si saldrá de Venga la Alegría

México.- Recientemente se alzaron los rumores de que El Capi Pérez estaría considerando su salida de TV Azteca, dejando de lado Venga la Alegría y La Resolana, esto luego de no llegar a ningún acuerdo con la televisora con su contrato actual.

Ante los cuestionamientos, Laura G, también conductora de VLA, decidió aclararlo todo, esto luego de que la pregunta más repetida haya sido la del futuro de Carlos Alberto Pérez, nombre real de El Capi.

Cabe recordar que fue la misma Laura quien desmintió que Cynthia Rodríguez se iba a Televisa tras finalizar su contrato con TV Azteca, así que sus seguidores creyeron que se trataba de la indicada para cuestionarle.

Así que la conductora, sin temor a nada, se fue a preguntarle directamente a El Capi Pérez si se iba próximamente de la televisora del Ajusco, brindando así la exclusiva.

Ante la pregunta de Laura G, El Capi respondió: "No me voy de TV Azteca, lo aclaro, o al menos que yo sepa", esclareciendo finalmente el tema y dejando en claro que entre sus planes no está retirarse de la televisora.

La respuesta le dio la vuelta a Internet de inmediato y es que el también comediante es una de las figuras favoritas de TV Azteca, pues además de verlo cada mañana en Venga la Alegría, también conduce La Resolana por las noches y es el invitado especial en transmisiones como el Día de la Independencia, Día de Muertos y fiestas de Fin de Año.

