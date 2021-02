Dejan al descubierto verdadero físico de Kendall Jenner sin Photoshop

Estados Unidos.- Hace algunos días las hermanas Kardashian-Jenner; Kim, Kylie y Kendall, causaron un gran alboroto en las redes sociales tras compartir fotografías modelando espectaculares juegos de lencería en distintos colores, pero fue la última la que se volvió tendencia a pocos minutos, pues presumió una figura espectacular.

La súper modelo del clan posó frente al espejo luciendo un conjunto de lencería en color rojo con el que dejó al descubierto gran parte de su cuerpo y recibió bastantes elogios, pero todo se enfocó más en que todos deseaban tener ese espectacular físico.

Pero gracias a la página de Instagram Belleza Creada, todos han entendido que todo podría tratarse de una manipulación en las imágenes para lucir el cuerpo perfecto. De acuerdo al creador de contenido de dicho perfil, se quiso simular el cuerpo de una muñeca clásica, el cual ha sido referente por muchos años del físico ideal.

Se hizo una comparación del cuerpo que modeló la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians con el de una muñeca Barbie y el parecido es sorprendente, aunque asegura todo es marketing del equipo de Kendall. "Mi crítica va directamente a la edición en photoshop, y la publicidad en general que se centra en la perfección, o mejor dicho, en la fantasía", compartió.

Posteriormente hizo una comparación entre la fotografía que compartió la modelo en su cuenta oficial de Instagram y una tomada por un paparazzi hace algunos meses y los cambios sí que se notan, aunque muchos creen que podría ser el cambio del tiempo lo que ayudó a la estrella estadounidense a trabajar en su físico.

Finalmente, afirmó que ese cuerpo de envidia con el que muchos sueñan fue creado con Photoshop, compartiendo un corto video de TikTok en el que colocan una parte del detrás de escenas de la sesión profesional para la publicidad de los nuevos productos de Kim Kardashian y lo comparan con la fotografía que la modelo publicó.

En el corto video aparecen Kim, Kylie y Kendall, pero esta última ya no luce una figura como la de la fotografía, aunque sigue luciendo espectacular. "Es Photoshop publicitario", aseguró la página en la descripción del video, buscando explicación de cómo una cintura pasa de ser de 60 centímetros a 70.

Finalmente, aseguró el creador de contenido de la página que no es nada en contra de Kendall Jenner, sino contra la edición y un cuerpo creado fuera de la realidad, explicando a sus seguidores que no existen cuerpos perfectos como nos quieren hacer ver y pide "abrir los ojos" para darse cuenta.

Hasta ahora Kendall Jenner no se ha referido al tema, pero entre usuarios de Internet se apoyan para no sentirse mal con el físico "perfecto" de la súper modelo, pues todos los cuerpos son perfectos y todavía se mantienen los ideales erróneos de "tener un buen cuerpo".