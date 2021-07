¿Dejará sin casa a su ex esposa? Gabriel Soto habla sobre la supuesta venganza a Geraldine Bazán

Hace unas semanas en el canal de YouTube "El Borlote" se dijo que Gabriel Soto no estaba nada contento de que su ex esposa Geraldine Bazán, tuviera una nueva relación amorosa. La actriz de televisión anteriormente hizo público su noviazgo con el empresario mexicano Luis Gerardo Murillo. Ante esto supuestamente el galán de telenovelas preparó una venganza contra la mamá de sus hijas: quitarle la casa en la que hoy en día viven.

Al parecer entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán hay un convenio que estipula: si la actriz contrae matrimonio de nueva cuenta o llega a tener una relación en concubinato, deberá dejar la vivienda que pagó el protagonista de telenovelas en Televisa.

En un encuentro con varios medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, Gabriel Soto habló al respecto, asegurando que no tiene pensado dejar sin hogar a su ex esposa y sus hijas: "para nada, eso es totalmente falso".

Yo siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas y por mis hijas también, evidentemente.

Asimismo Gabriel Soto, futuro esposo de la actriz rusa Irina Baeva, reaccionó al noviazgo que tiene Geraldine Bazán con Luis Gerardo Murillo.

"Me da muchísimo gusto, siempre lo he dicho, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien, mientras yo esté bien, mis hijas van a estar bien y lo más importante, siempre lo he dicho, es el bienestar de nuestras hijas".

Por otra parte, Gabriel Soto e Irina Baeva tienen planeado contraer matrimonio a fines de este 2021; recordemos que Geraldine Bazán asegura que el padre de sus hijas le fue infiel con la actriz rusa.