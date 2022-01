"Dejemos de odiar", la petición de Yuri, entre lágrimas, ante la muerte de su amigo Diego Verdaguer

Así como muchos compañeros y amigos del ambiente artístico, la cantante y actriz mexicana Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, se encuentra muy afectada y devastada por la muerte del cantautor Diego Verdaguer, esposo de Amanda Miguel, quien lamentablemente perdió la vida el pasado jueves, debido a unas complicaciones de salud ocasionadas por su contagio de Covid-19.

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Yuri no pudo evitar las lágrimas cuando los reporteros se acercaron a ella, en busca de unas declaraciones ante la triste noticia.

"Chicos, de verdad no me siento bien, me tiene muy mal esto, no lo puedo creer, discúlpenme, pero no", expresó en un inicio.

Posteriormente, la cantante de 58 años de edad y originaria del estado de Veracruz, mencionó haber tenido el privilegio de haber compartido con Diego Verdaguer muchos momentos y que su muerte "sirve muchísimo para todos, para que pensemos, dejemos de odiar, de hacer cosas malas, de hablar de los demás".

Siempre fue un hombre bueno, un hombre lindo, un hombre alegre, un artista sencillo, nadie tiene la vida comprada, mañana nos podemos ir todos, ¿y qué hiciste?

En sus redes sociales, Yuri compartió una serie de fotografías que datan de un momento muy especial de su vida, su boda con Rodrigo Espinoza. Ese día fue aún más especial, ya que Diego Verdaguer y Amanda Miguel estuvieron presentes.

"Les comparto esto tan hermoso que encontré, Diego y Amanda cuando fueron a nuestra boda y nos cantaron 'Simplemente amor', fue mágico, gracias amigos, nunca lo olvidaremos ❤️".

Miguel Atilio Boccadoro Hernández, nombre verdadero del cantautor, murió la tarde del pasado jueves 27 de enero de 2022 a los 70 años de edad, en un hospital de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En un mensaje de texto enviado a la AP, su publicista en México, Claudia López Ibarra, confirmó que el papá de la también cantante Ana Victoria (fruto de su matrimonio con Amanda Miguel), se contagió de Covid-19 cuando surgió la variante Delta.

"Sí, estaba vacunado, pero el virus lo atacó en Estados Unidos cuando estaba presente la variante Delta".

De acuerdo con su publicista, Diego viajaba con frecuencia a Estados Unidos, especialmente desde el nacimiento de su nieto Lucca, hijo de Ana Victoria, quien reside en Los Ángeles, California.