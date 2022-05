"Déjenos salir a respirar o me voy", Yahir confiesa haber sufrido y pensado abandonar La Academia

"Ni ventanas teníamos, entonces, llegó el momento en que yo les dije: 'bueno, o hacemos esto, déjenos salir a respirar un rato o qué onda, o me voy', y sí, gracias a Dios, fui escuchado y ya nos empezaron a dejar un poquito más respirar".

Al verse afectado no solo él, sino varios de sus compañeros, la producción les acondicionó un espacio donde pudieran relajarse un poco, luego de sus arduas clases . "Yo creo que les cayó el 20 y nos pusieron un patio con una canastita de básquet y todo el rollo, de repente, cuando teníamos ensayos nos dejaban estar un ratito en la puerta y tomar el aire puro".

Pero, ¿cuál fue el motivo por el cual Yahir quería dejar La Academia? El también actor de telenovelas y teatro musical, externó que no tenían un espacio donde pudieran respirar aire puro , "estábamos encerrados, totalmente encerrados".

¿El peor recuerdo que tengo de aquella época? Yo sufrí mucho y me quería salir de La Academia, yo creo que como al mes, más o menos.

El cantante y compositor Yahir Othón Parra formó parte de la primera generación de La Academia , la más exitosa y recordada de todas las generaciones de este reality show de TV Azteca . Aunque el intérprete originario de Hermosillo, estado de Sonora, México , no fue el ganador de este concurso (obtuvo el cuarto lugar), es uno de los que ha tenido más éxito y se ha mantenido vigente, cosechando gran éxito con su música y sus proyectos actorales.

