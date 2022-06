¡Dejó OnlyFans y de vuelta a la escuela! Yahir celebra que su hijo Tristán retorne al buen camino

Sobre la incursión de su hijo a la industria xxx, a través de la plataforma OnlyFans, Yahir había comentado que no podía aceptarlo, "por tantas cosas y por mis valores". Resaltó que siempre le enseñó el amor a la familia y a estar unidos. "Vengo de una familia donde todo mundo es muy unidos y lo seguimos siendo, él no quiere ser parte de ese mundo".

"Yo siempre le dije que tomara decisiones correctas, que las pensara, que no fuera tan bravo a la hora de pensar y tan eufórico, entonces ahora, gracias a Dios, está tomando buenas decisiones, está estudiando, está al lado de su madre, todo está perfecto".

"Me siento viviendo en una pesadilla, estoy triste con un hijo con una adicción, quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, pero la verdad es que yo no puedo tener un hijo así conmigo", manifestó anteriormente en una entrevista para "Ventaneando".

Tristán le pidió a su papá que lo aceptara tal y como era, con todo y sus adicciones , sin embargo, el cantante y también compositor, originario de Hermosillo, estado de Sonora, México , manifestó que ese no era el mundo que le había soñado.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

