¿Dejó TV Azteca? Facundo anuncia su regreso inesperado regreso a Televisa

México. El presentador de televisión mexicano Facundo estaría de regreso en Televisa, se comparte en varios portales de noticias en la tarde de este viernes.

En el programa Hoy de Televisa dan a conocer que el popular Facundo está de vuelta en la empresa; Galilea Montijo y Andrea Legarreta mencionan que tiempo atrás él "habló" de Televisa: “por eso no hay que hablar”, dijeron.

“¿Está de regreso? Después de…qué tal. Por eso que nunca hay que hablar, Facundo”, comentó Galilea Montijo en la emisión de este día viernes del programa Hoy.

“Yo te quiero, Facundo”, indicó Andrea Legarreta, y Paul Stanley lanzó una pregunta sobre el anterior trabajo de Facundo: “¿Cómo te habrán tratado?”.

Facundo sería el conductor de un nuevo programa de concursos llamado ¿Cuál es el bueno?, pero aún se desconcoe la fecha de inicio de transmisiones y seguramente en los próximos días se sabrá.

Foto de Instagram

En declaraciones a Hoy, Facundo se mostró contento por regresar a Televisa: “Sí, me emocioné mucho, sí me daba mucho gusto, pero lo escondía para poder negociar una buena lana y hacerme el que no estaba emocionado de regresar, pero por dentro ya estaba así de ‘ojalá se arme’”.

Facundo, expresentador de Tucnocturno también refirió que le son indiferentes las críticas de las personas, en cuanto a sus acciones, pues consideran que estas ya no están ubicadas a su edad:

“Me siento como ‘el joven de los viejos’, porque hay toda una generación arriba de mí que la sigue rompiendo en la televisión, o sea, el Negro Araiza está más ruco que yo, el Burro Van Rankin es más ruco que yo y ya”.

Facundo, originario de CDMX y quien tiene 44 años de edad, anteriormente ha conducido otros programas comor ¡Ya Párate!, además ha hecho contenido para YouTube y tiene muchos seguidores en redes sociales.