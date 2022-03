¡Del éxito a la indigencia! Celebridades de Hollywood que terminaron en la calle y seguro conoces

México. Erin Moran, Randy Quaid y Margot Kidder son algunas de las celebridades de Hollywood que tuvieron fama y fortuna, pero por quizá por una mala administración de sus bienes y dinero terminaron en la calle.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, estas y otrs estrellas internacionales si bien no todas terminaron en la indigencia, sí habrían tenido un notable declive económico que las hizo tocar el fondo emocional.

Son historias que se quedan entre sus familias y amigos, también entre el público que los admiró y siguió a través de su trabajo actoral durante años, historias de vida de las que hay mucho por aprender también.

Sin dinero acabarían las celebridades de Hollywood que nos ocupan ahora en esta nota y debido a distintas causas, entre ellas el haberse involucrado con temas de alcohol, drogas, decepciones, tristezas entre muchos más.

Erin Moran, actriz famosa en los años setenta, gozó de éxito y dinero, pero tras sufrir depresión su vida cambió por completo. Tenía 52 años de edad cuando fue desalojada del remolque en donde vivía y la echarían a la calle, y a los 57 años de edad la encontraron muerta a causa de cáncer de garganta, esto durante 2017.

Randy Quaid, actor nominado al premio Oscar y ganador del Globo de Oro, mejor conocido por actura en la cinta El día de la Independencia, también en Elvis y Brokeback Mountain, ha estado viviendo fuera del sistema con su esposa Evi, durante años.

La vida profesional y personal le cambió a este actor cuando se convenció que estaba siendo el objetivo de una secta malvada responsable del asesinato de estrellas como Heath Ledger, Chris Penn y David Carradine.

Margot Kidder triunfó en los años 70 como actriz en películas como Superman, donde interpretó a Lois Lane, y era de las más solicitadas para filmar en Hollywood y fue pretendida por famosos como Steven Spielberg y Richard Pryo, pero fue diagnosticada con trastorno bipolar en 1988.

Margot se negó a tratarse de su padecimiento médicamente y terminó durmiendo en cajas de cartón en las aceras de Los Ángeles en los años 90, reportan varios portales de noticias, luego se recuperó un poco y murió en Montana en 2018 cuando tenía 69 años de edad.

Bobby Driscoll, ganador del premio de la Academia, y quien fue estrella infantil entre los años 40 y 50, llegó a ser de los hombres y actores más importantes en Hollywood y protagonizó películas como Treasure Island y So Dear To My Heart, pero se involucró con drogas cuando tenía 19 años de edad.

El cuerpo sin vida de Bobby Driscoll lo encontraron en un edificio abandonado en Nueva York en 1968 por unos niños, y su muerte fue atribuida al consumo de drogas, esto cuando apenas tenía 31 años de edad.

Brett Butler, actriz que en los años 90 estuvo nominada al Globo de Oro e intervino en la exitosa comedia Grace Under Fire luchó para salir del mundo de las drogas durante años, y por consumirlas acabó sin dinero y viviendo en un refugio para personas sin hogar.

Actualmente Brett Butler tiene 64 años de edad, al parecer ya logró superar sus problemas con las drogas e intenta retomar su carrera artística.