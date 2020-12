Deleitará Miley Cyrus con presentación especial en YouTube al lado de Billy Idol

Estados Unidos.- Siguiendo con la promoción de su nuevo álbum, la cantante estadounidense Miley Cyrus ha preparado una grata sorpresa para todos sus seguidores y se trata de una especial colaboración con YouTube para presentaciones exclusivas a través del programa "#ReleasedOnYT", en donde reveló que interpretará 'Prisoner', su más reciente sencillo en colaboración con Dua Lipa y tendrá como invitado a la leyenda del rock, y uno de sus artistas favoritos, Billy Idol, con quien también colabora en el tema 'Night crawling', incluida en su disco "Plastic Hearts".

Es a través de Instagram en donde Cyrus compartió un video de un poco de lo que se verá en este importante especial sobre su nuevo disco, revelando que estará hablando sobre su nueva música, así como una presentación especial de su tema con la británica Dua Lipa y que se sentará junto a su cantante favorito de toda la vida (Billy Idol), probablemente para alguna entrevista.

Se escucha la voz en off de Miley durante el paso del video, así como escenas exclusivas de lo que sucederá el próximo jueves 10 de diciembre a las 11:45 de la noche, motivo por el cual asegura que está de no perderse, invitando a todos sus fanáticos a realizar un recordatorio en YouTube, plataforma en donde se disfrutará el evento virtual de manera exclusiva.

Algo que ha llamado demasiado la atención de sus fanáticos es que más tarde compartió un video de Billy Idol actuando de una "forma extraña", anticipando lo que podría ser una presentación en vivo del tema 'Night crawling', en que han colaborado para "Plastic Hearts", el séptimo álbum de estudio de Miley Cyrus, lanzado el pasado 27 de noviembre a nivel mundial.

Previo a este anuncio, la cantante compartió otro video luciendo un atuendo de cuero digno de toda una rockstar y dejó a todos muy emotivos, ya que podemos ver el momento y su reacción en el que le dicen que su nuevo álbum ha llegado al número uno entre los álbumes rock de su país, mostrándose de lo más agradecida con el apoyo de sus fanáticos y todas las personas que la ayudaron a llevar a cabo dicho proyecto.

La cantante decidió hacer una carta abierta para sus fanáticos y dedicó mensajes a cada uno de sus colaboradores; Joan Jett, Billy Idol, Stevie Nicks y Dua Lipa. "Es oficial. #PlasticHearts es el disco de rock número uno en el país. Mi mente está volando y mi corazón está abrumado por la gratitud. ¡Gracias a todos los colaboradores creativos involucrados en este proyecto! Si faltara una persona, no estaría escribiendo este mensaje", compartió.

Asimismo, habló sobre las palabras de sus tres ídolos y compartió: "Para mis j*didos ídolos @joanjett @billyidol y @stevienicks, su bendición, guía, inspiración y validación significan todo para mí. A pesar de que me dirán que no necesito la validación de nadie más que de mí mismo. La confianza que tengo en quién soy / en lo que estoy haciendo proviene de los valores que me inculcaron al verte como mi modelo a seguir desde el principio", explicó.

Los mensajes que Miley Cyrus dedicó para Joan Jett: "Tengo que agradecerle por mi amor por el cuero, tocar música a un nivel profano de volumen alto y por mi intransigente sentido de identidad. Jodidamente te amo". Para Stevie Nicks: "Tus palabras han estado saliendo de mi boca desde que tengo memoria ... pero la mía que fluye de la tuya sigue siendo surrealista. Tu generosidad no tiene rival. ¡Gracias por prestar tu magia! Yo seré por siempre tu "carita sonriente" .... te amo".

Para Billy Idol: "Hemos estado 'gritando rebeldes' desde 2012 cuando traje una foto tuya al salón y dije "Quiero lucir así". Eres descarado, audaz, sin disculpas y auténtico de una manera que es un honor para mí presenciar. Te aprecio profundamente". Y finalmente, para su nueva amiga Dua Lipa: "¡Gracias por permitirme cubrirte con jugo de cereza, lamer tu cara y tocar en un club de rock sucio conmigo! Tu intrepidez es todo lo que podría eclipsar tu fabulosa. Te amare por siempre".