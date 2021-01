Demanda de Gabriel Soto a la piñatería que recreó su imagen no procederá, aseguran los dueños

La piñatería que recreó la figura de Gabriel Soto en su video íntimo no teme a una demanda por parte del actor, pues aseguran que no procederá debido a que no están cometiendo un delito.

Luego de la filtración del video íntimo de Gabriel Soto, una piñatería en México muy conocida y viralizada por la recreación de algunos personajes famosos o polémicos en el país, creó una piñata inspirada en el actor tal como aparece en el video.

Tras publicar un video de la piñata terminada en redes sociales y que esta se haya hecho viral, Gabriel Soto y su abogado habían mostrado interés de presentar una demanda por el uso de la imagen del actor para el lucro de la familia encargada de la piñatería.

Sin embargo, según declararon los mismos dueños, la demanda no podrá proceder debido a que lo que hicieron no es nada ilícito, por lo que no temen a las amenazas del actor y de su abogado.

Dalton Ramírez, uno de los miembros de la familia encargada de la piñatería, reveló para ‘Ventaneando’ que en un inicio recibió mensajes de personas que se hacían pasar por abogados, pero nada les aseguraba que verdaderamente se trate de Gabriel Soto.

Fue hasta que el abogado Gustavo Herrera Torres, quien trabaja con el actor, declaró acerca de los detalles de la posible demanda que preparan contra la familia Ramírez, que esta supo que de verdad existían intenciones para una demanda.

Aun así, afirmaron que la posibilidad de una demanda no les quita el sueño, pues abogados con quienes se asesoraron aseguran que se trata de simples intentos por parte de Gabriel Soto y su equipo para intimidar, pero que mientras no hayan recibido ningún oficio que establezca una demanda real no hay motivos para preocuparse.

Con la posibilidad de que la demanda pueda llegar próximamente al domicilio de la familia Ramírez, Dalton señaló que se encuentran bien asesorados para actuar en cualquier circunstancia, afirmando que una demanda no puede proceder debido a que lo que ellos hicieron no es un delito.

La piñata con la imagen de Gabriel Soto, informaron, no está a la venta , y al tratarse de la imagen de un hombre sin ropa no pueden exhibirla en la tienda donde venden las piñatas, por lo que no se está lucrando con la imagen del actor.

“Al parecer, no hemos infringido ningún delito porque no hemos vendido la piñata”, dijo Dalton Ramírez.

Mencionó que, en el caso de las piñatas polémicas de personajes famosos, solamente hacen una pieza para redes sociales, pero no la ponen en venta para evitar conflictos con las personas reales en las que se basa la imagen de la piñata.

Asimismo, comentó que en ninguna parte de la piñata aparece una fotografía de Gabriel Soto ni su nombre para indicar que se trata de él, sino que es solamente un hombre con barba que pudiera ser cualquiera.

Dalton Ramírez citó la declaración que Gabriel Soto hizo tras la publicación del video, diciendo abiertamente a sus seguidores “disfrútenlo”, por lo que no consideraron que este pudiera molestarse con la creación de la piñata, que en ningún momento fue el objetivo de la familia.