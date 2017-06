Demandan a Charlie Sheen por exponer a ex pareja al VIH

Aunque la identidad del acusado no se ha explicitado, una demanda presentada en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles acusa a quien sería Charlie Sheen de haber expuesto a una ex pareja al VIH.

Según el documento, se trata de un hombre diagnosticado como portador del virus VIH en 2011, quien lo reveló en noviembre de 2015 y junio de 2016 a través de una entrevista televisada.

Actor Charlie Sheen. Foto: Twitter

El reconocido actor de "Two and a Half Men", Charlie Sheen, reveló públicamente que portaba el virus desde 2011 en "The Today Show", el 17 de noviembre de 2015, y dio una actualización de su situación en el mismo programa el 21 de junio de 2016. Y ya ha sido demandado por el mismo motivo anteriormente.

En esta oportunidad, una inmigrante rusa, que para preservar su identidad figura con el seudónimo "Jane Doe", explica en su demanda que conoció a Sheen en septiembre de 2015 y muy pronto comenzaron a tener relaciones sexuales.

La mujer afirma que le preguntó si tenía alguna enfermedad de transmisión sexual y que él le habría contestado repetidas veces que estaba "bien", según consigna el semanario de entretenimiento norteamericano Variety. Según la demandante, al principio usaron protección, pero eventualmente dejaron de hacerlo.

Luego de la primera relación "riesgosa", Sheen le habría dicho que sí era VIH positivo y le suministró dos pastillas para prevenir la transmisión. La mujer acudió al médico para iniciar un tratamiento retroviral de varias semanas. De acuerdo al relato, Sheen se rehusó a pedirle disculpas y la culpó de "haberse expuesto a la enfermedad".

También habría intentado disuadirla de seguir el tratamiento, alegando que "era innecesario" y aconsejándole que no creyera en "los convenientes rumores difundidos por la comunidad médica" sobre la enfermedad.

El actor, además, le habría asegurado que era una persona "noble" por haberle contado la situación y que si no se lo reveló antes, fue porque no era "asunto de ella". En la demanda también se incluyen declaraciones atribuidas a Sheen sobre otras mujeres a las que también habría expuesto al virus. A ellas se refiere en términos racistas.

Esta es la segunda vez en que Sheen recibe una denuncia formal por no revelar su enfermedad a sus parejas sexuales. En diciembre de 2015, su ex prometida, Scottine Ross, presentó una acusación similar.

Con información de El Universal.