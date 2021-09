"Demasiada envidia", Mhoni Vidente predice atentado contra Grupo Firme; así reaccionó Eduin Caz

La conocida pitonisa cubana Mhoni Vidente aseguró haber tenido una visión sobre un accidente o un atentado en contra de Grupo Firme, una de las agrupaciones del Regional Mexicano que la está rompiendo en grande. Manifestó que Eduin Caz y el resto de los integrantes del grupo, están rodeados de demasiada envidia y que las cartas de la muerte y el colgado, están detrás de ellos.

En una reciente sesión de predicciones para El Heraldo de México, Mhoni Vidente manifestó: "me acaba de venir una visión, algo muy fuerte, el Grupo Firme, le sale la carta de la muerte y la carta del colgado, estas dos cartas me están diciendo que las envidias, el coraje, la avaricia, el atentado contra el Grupo Firme".

Mhoni Vidente mencionó que Grupo Firme llegaron a la cima del éxito muy rápido y "las envidias los están envolviendo", sobre todo al vocalista Eduin Caz. La pitonisa les recomendó a la agrupación originaria de Tijuana, Baja California, cuidarse ante tantas envidias.

Es un aviso muy fuerte de un accidente o un atentado contra el mismo grupo, deben de saber que si tú eres amigo de uno, eres enemigo del otro.

Según la predicción de Mhoni Vidente, el accidente o el atentado sería en Jalisco o en Nayarit, luego de un concierto. "Traten de cuidarse, recen mucho, yo creo que es brujería, es algo muy fuerte contra ellos que les están haciendo, es demasiada la envidia entre los mismos gruperos y ellos (Grupo Firme) despuntaron muy fuerte en todos los sentidos y van a seguir, pero no hay que confiarse, cuando ustedes estén llegando a la cima, no se confíen, no te confíes Eduin, no se confíe Grupo Firme, lo diabólico, la carta de la muerte y el colgado está detrás de ellos, es un aviso".

Por su parte Eduin Caz, vocalista y líder de Grupo Firme, publicó un video en las stories de su cuenta en Instagram, manifestando que muchas personas le habían mandado el video con la predicción de Mhoni Vidente y que creía en estas cosas.

Yo soy muy miedoso y creo mucho en eso también, no tengo palabras, no sé que hacer, ya no voy a ir a Jalisco (risas).

