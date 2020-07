Demi Lovato, Karol G y Becky G recuerdan a Selena en un programa especial

Los Ángeles.- Demi Lovato, Karol G y Becky G recordaron la influencia que Selena Quintanilla ha tenido en sus carreras durante un programa especial estrenado este viernes por Apple Music para celebrar el 25 aniversario del lanzamiento de "Dreaming of You".

El sábado se cumplen 25 años de la publicación del quinto y último disco de Selena Quintanilla, que llegó tres meses después de la trágica muerte de la llamada reina del Tex Mex, quien a día de hoy se ha convertido en una leyenda musical muy importante para la cultura latina en Estados Unidos.

Selena me influyó como artista y me hizo querer abrazar mis raíces hispanas, así que aprendí a cantar en español", indicó Demi Lovato en el especial de Apple presentado por Sandra Peña.

Según la artista, la música de Selena "fue integrada" como parte de su infancia y "siempre se recuerda" en su hogar.

Cuando recuerdo la canción 'Dreaming of You' pienso en la película, la escena en la que sus seguidores se despiden de ella. Es algo que me destruye completamente", añadió.