Demi Lovato, así responde a rumores sobre su sexualidad

En una visita reciente a Disneyland, en Los Ángeles, la famosa Demi Lovato y la DJ Lauren Abediji fueron vistas tomadas de la mano, y varios medios de comunicación comenzaron a especular respecto a la sexualidad de Demi.

Se llegó a pensar que ambas son más que amigas.

Durante un concierto privado organizado por Spotify, la intérprete de "Sorry Not Sorry" fue abordada sobre este tema y fue contundente en su respueta.

"No voy a comentar al respecto. Gracias".

Y bueno, su postura sigue igual.

"Amo a quien amo", fue el comentario que dio a Pride Source al ser cuestionada sobre su activismo en la comunidad gay y cómo eso ha influido en su propia sexualidad.

"Siento que puedo ver a todo el mundo que es sincero acerca de lo que son como una inspiración y eso es todo". Sin embargo, para el reportero no lo fue, pues quiso obtener más información al respecto.

"Tu sexualidad ha sido analizado en el Internet después de que aludiste estar abierta a ambos géneros. Te quiero dar la oportunidad de decirlo directamente si gustas", comentó el reportero.

La intérprete respondió de manera tajante.

"Gracias por la oportunidad, pero creo que paso. Creo que hoy vivimos en un mundo donde sin importar lo que hagas, estás haciendo algo mal, ya sea apropiarte de una cultura o ser insensible con cierto grupos. Vivimos en una era donde todo lo que hagamos está mal y, desafortunadamente, todos buscan una razón para que sus voces sean escuchadas, y a veces no siempre de una manera positiva".

Demi Lovato se negó a hablar sobre su estatus sentimental, y dijo también, que se pronuncia por las cosas que creee, las que la apasionan, y sobre su vida personal, fue clara al decir que le gusta mantenerla en privado.