Demi Lovato avecina su nueva era musical con curioso sitio web

Estados Unidos.- Han pasado ya más de dos años desde que Demi Lovato decidió tomarse un descanso de la industria musical, aunque ha ido lanzando algunos temas independientes y colaboraciones con otros artistas, se ha tomado el tiempo para enfocarse en su nuevo álbum y tal parece que ahora podría estar más cerca que nunca.

El día de ayer, de manera inesperada, la cantante compartió en su cuenta de Twitter un enlace con el nombre Art of starting over [arte de empezar de nuevo] y logró captar la atención de todos sus seguidores, volviéndose tendencia con "Demi Lovato is coming" y emocionando a todos, pues su nuevo disco estaría a la vuelta de la esquina.

Esta publicación llega de forma inesperada, lo que hace creer a todos sus fans, los llamados Lovatics, que muy pronto la cantante lanzará su nueva música. Cabe mencionar que su nueva película documental de cuatro partes, Demi Lovato: Dancing with the Devil, se lanzará el 23 de marzo a través de YouTube y con esta estrenará un sencillo del mismo nombre.

Al ingresar al enlace compartido por Lovato se aprecia un fondo verde con letras negras que dicen "Demi Lovato" y una mariposa en color azul que tiene un corazón pintado en cada una de sus alas, esta comienza a revolotear una vez das clic en cualquier espacio y parece querer revelar una imagen oculta debajo.

El sitio interactivo ha llamado mucho la atención de los Lovatics, pues es una nueva forma para la cantante de promocionar su nueva música. Tras darse a conocer esta página, sus seguidores aseguran que poco a poco ha ido mostrando un poco más de lo que hay oculto, por lo que esperan pronto saber que se oculta detrás.

Otros usuarios de Internet comparten que lo que busca revelar el sitio web es la portada oficial del nuevo sencillo de Demi, para el cual podría haber grabado ya un video oficial, pero no sólo eso, también estaría en planes de grabar presentaciones, según se afirma en la misma red social.

Hace algunos días, uno de los estilistas que trabaja con Demi compartió dos pelucas de cabello color negro, medio largo y ondulado, haciendo a todos recordar el corte de la cantante antes de cambiarlo por un rubio que ahora se ha transformado en un negro mucho más corto.

Será entonces cuestión de tiempo para saber cuáles son los planes de la cantante estadounidense de 28 años, ya que se espera un gran desarrollo musical para esta era después de haber cambiado de mánager para tener un mejor recibimiento y mayores oportunidades. Demi Lovato está actualmente con Scooter Braun, el eterno enemigo de Taylor Swift y representante de estrellas como Ariana Grande y Justin Bieber.

