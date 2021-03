Demi Lovato confirma colaboración al lado de Ariana Grande para su nuevo álbum

Estados Unidos.- Al fin se ha confirmado que Demi Lovato tiene una colaboración al lado de Ariana Grande en su nuevo material discográfico titulado "Dancing with the Devil... The art of starting over" y las redes sociales han enloquecidos, pues son dos de las voces más espectaculares de la industria musical.

Lovato realizó una sesión fotográfica con temática futurista y alienígena para Paper Magazine y en entrevista reveló detalles claves sobre su nuevo disco, el cual es el séptimo en su carrera y será estrenado el próximo 02 de abril, mientras que su sencillo líder estará llegando este viernes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La cantante estadounidense de 28 años reveló que tiene temas de club que podrán disfrutarse después de la cuarentena como 'My GFs [girlfriends] are my BFs [boyfriends]' con Saweetie y 'Meet him last night' con Ariana Grande, lo que ha desatado la emoción entre los fanáticos de estas dos grandes artistas.

Leer más: El misterioso anillo que porta Marjorie de Sousa por los pasillos de Televisa

Entonces, hasta ahora son cuatro los colaboradores de su disco; Sam Fischer, Saweetie, Noah Cyrus y Ariana Grande, quienes se han ido revelando con el paso de los días por la misma cantante. Según se reveló, estos serán todas las colaboraciones incluidas en su nuevo disco.

Las canciones confirmadas del nuevo disco de Demi son: 'Anyone', 'Dancing with The Devil', 'I.C.U.', 'The Art of Starting Over', 'My GFs Are My BFs' (feat. Saweetie), 'What Other People Say' (feat. Sam Fischer), 'Butterfly', 'Meet Him Last Night' (feat. Ariana Grande), 'Say A Prayer', 'Sunset', 'California Sober', 'The Kind of Lover I Am' y 'Melon Cake'.

Colaboraciones de Demi Lovato en su álbum “Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over”:

– Sam Fischer (@SamFischer)

– Saweetie (@Saweetie)

– Noah Cyrus (@noahcyrus)

– Ariana Grande (@ArianaGrande) pic.twitter.com/WZyjTGPHcn — Demi Lovato México �� (@iDemirazziMx) March 22, 2021

En el álbum, Lovato canta en 'Melon cake' sobre cómo superar su trastorno alimenticio y en 'Butterfly' sobre su padre biológico, quien falleció en 2013 y con quien tuvo una relación complicada debido a las adicciones de él, lo que lo llevó a perder a su familia.

Según explica la cantante, su nuevo disco no es una banda sonora sobre su nuevo documental, fijado a estrenarse el día de mañana martes 23 de marzo, sin embargo, al escuchar las canciones en orden entiendes cómo su vida se ha desarrollado durante el último año.

Leer más: ¿Por qué el actor Polo Morín está molesto e indignado? Alza la voz a favor de la comunidad LGBT+

Será el próximo 23 de marzo cuando la serie documental en cuatro partes de Demi Lovato, "Dancing with the Devil", se lance a nivel mundial, mientras que el sencillo líder con el mismo nombre de su nuevo álbum se lanzará el viernes 26 y el disco el 02 de abril.

Suscríbete aquí a Disney Plus