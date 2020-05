Demi Lovato de nuevo en polémica por culpa de su novio

Estados Unidos.- De nueva cuenta la cantante estadounidense Demi Lovato se ve envuelta en polémica, en esta ocasión porque salieron a la luz unos mensajes antiguos de su novio Max Ehrich, en donde asegura que se casará en el futuro con la actriz Selena Gómez, la exmejor amiga de Lovato.

En estos últimos meses, Demi se ha mantenido muy activa en redes sociales, hablando sobre su vida, su carrera musical y hasta aclarando los rumores de romance que se desataron después del video "Stuck With U" de Justin Bieber y Ariana Grande, en donde la intérprete tuvo una participación especial junto a su novio.

Una vez confirmado este noviazgo, la cantante no ha perdido la oportunidad de presumir lo bien que la pasa con su novio, pero recientemente se viralizaron unos tweets de Max en donde pide en 2011 que Demi se case con él haciendo referencia a una letra de Mariah Carey y de la misma manera uno de 2018 en donde asegura que se casará con Selena.

Tweet de Max sobre Selena Foto: Twitter

Esto hizo que la exchica Disney se viera envuelta en polémica, ya que, supuestamente, podría ser una de las razones por las cuales recientemente aseguró que ella y Sel no eran amigas, sin embargo, le deseaba lo mejor.

Algunos fanáticos de Selena aseguran que en aquel entonces, en 2018, Max estaba enamorado de ella, pero sólo quedó en un amor platónico.

Cabe recordar que también fue atacada después de utilizar una cuenta falsa en donde le tiraba odio a Gómez para realizar una transmisión en vivo, confirmando que era suya y desatando críticas entre los internautas y fanáticos de la intérprete de "Lose you to love me".

A pesar de estos comentarios, la cantante de 27 años no ha salido a aclarar, negar o confirmar estos rumores que desde hace meses han venido asechándola y en redes sociales se muestra optimista ante su vida y sus decisiones.