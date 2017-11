Demi Lovato enfrenta demanda por plagio a una canción

Jaime Ciero, cantante chileno, demandó a Demi Lovato, Idina Menzel y Disney, porque asegura que el tema icónico de la película "Frozen" es un plagio de una de sus canciones.

AMA’s Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 7:47 PST

De acuerdo a información en TMZ, el chileno afirma que "Let It Go" ("Libre soy") se inpiró en su canción "Volar", la cual escribió en 2008, y considera "un gran éxito internacional que llegó a millones de oyentes y se colocó en las listas de las canciones más populares".

El chileno describe su canción como "un gran éxito internacional que llega a millones de oyentes y aterriza en numerosos cuadros de las canciones más populares y de mayor rendimiento", afirma el sitio estadounidense.

Jaime Ciero. Foto: Twitter



Cabe resaltar que "Volar" sólo cuenta con 165 mil 414 vistas en su canal de YouTube, mientras que la versión de "Let It Go", de Demi Lovato, tiene más de 500 millones de views.



Ciero alega que entre ambos temas existen similitudes sorprendentes que incluyen combinaciones de notas, estructuras, ganchos, melodías, letras, temas, producción y texturas.



El supuesto afectado demanda las ganancias de la película, la música y el marketing.

La demanda del artista está en curso y considerando el éxito de la película a nivel mundial, las ganancias serían considerables si es que gana el caso.

Algo más de Ciero.

Jaime Ciero es un compositor y cantautor chileno, residente en Los Ángeles, en 2007 decidió ampliar sus facetas dentro de la escena musical y abrirse paso como cantante.

Jaime Ciero. Foto: Twitter

Su disco debut, "Volar", le da voz a su escritura romántica y armoniosa, la que se hizo conocida, anteriormente, con sus composiciones para Ariztía, María José Quintanilla, Marta Sánchez, Luis Jara y Alberto Plaza, entre muchos otros.

TE PUEDE INTERESAR.

Demi Lovato y Luis Fonsi, en dueto.

Demi Lovato y Luis Fonsi acaban de dar a conocer un tema interpretado en dueto. Se titula "Échame la culpa", y a unos días de haberse lanzado a nivel mundial se convirtió en el video más visto de YouTube con más de 40 millones de visitas

Love this pic @luisfonsi #echamélaculpa Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 17 de Nov de 2017 a la(s) 4:52 PST

Tras el inesperado éxito de "Despacito", Luis Fonsi vuelve a romper récords en YouTube, esta vez junto a Demi Lovato con el tema citado.

Además, el nuevo éxito del cantante puertorriqueño rompió el récord de la plataforma Vevo Latin de YouTube, con el mayor número de visualizaciones en 24 horas.

"Échame la culpa", la canción "de ruptura más divertida", en palabras de su intérprete, cosechó un rápido éxito en sus primeras horas de vida y se convirtió en el video con mayor número de visitas de Vevo Latin, con más de 17 millones en su primer día, el pasado viernes.

Según reportes de distintos portales de noticias, este tema se publicó apenas unas horas después de que Fonsi ganara el jueves cuatro Grammy Latinos: mejor canción, mejor grabación, mejor video musical versión corta y mejor fusión/interpretación urbana del año.

Polaroids by the amazing @angelokritikos Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 1:22 PST

Para "Échame la culpa", el cantante volvió a contar con el equipo creativo del video de "Despacito", el director puertorriqueño Carlos Pérez y su empresa Elastic People, que decidieron llevarse a Fonsi y Demi Lovato a Brooklyn (Nueva York), donde apostaron de nuevo por los colores cálidos y escenas de baile .

#EchameLaCulpa ✨ OUT NOW @LuisFonsi Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 9:03 PST

Junto al alcance en YouTube, "Échame la culpa" ocupa la decimoquinta posición de la lista global de la plataforma de música online Spotify.

Junto a los Grammy cosechados hace unos días, el artista boricua recibió este domingo dos galardones American Music Awards por "Despacito", cuyo video continúa siendo el más visto de la historia de Youtube.

El cantante debutó este domingo en Moscú, en un concierto que forma parte de su gira "Love and Dance Tour" por Europa y Asia.

La cintura de Demi.

Unas fotos de Demi Lovato generaron polémica en redes sociales. Y es que, en las imágenes, la intérprete juvenil luce una mini cintura.

La artista compartió unas confusas instantáneas en Instagram.

Al parecer, el diseño del vestido de Demi Lovato es el causante de la controversia, pues incluye unas transparencias que hizo que muchos usuarios se confundan.

Muchos aseguraron que la ex chica Disney abusó del Photoshop, mientras que otros, hicieron énfasis en el diseño del vestido de la cantante.

El fin de semana, Demi Lovato causó revuelo tras su presentación en los America Music Awards. Y es que la artista dio una contundente respuesta a sus detractores que no dejan de criticar su apariencia física.