La famosa cantante Demi Lovato entra en depresión, tras muerte de su mascota y hace un año estuvo a punto de morir por sobredosis. Hace un mes murió su perro Bailey y desde entonces se alejó de las redes sociales.

Una fuente revela a RadarOnline.com. que la muerte de su perrito le ha dolido mucho a Demi Lovato, pero no solo eso, sino que también unas semanas atrás falleció Buddy, otro de los perros de la artista y en julio de 2015 un coyote mató a otro de sus perros.

La fuente que entrevistó RadarOnline.com revela que Demi Lovato se ha estado "aislando del mundo exterior". Este 24 de julio se cumple un año de la dificil situación por la que pasó Lovato, ya que cayó en una sobredosis que casi le quita la vida.

Por si fuera poco, Lovato, de 26 años de edad, también intenta que no le afecte que su ex novio Wilmer Valderrama, de 39 años, ya no esté con ella y ahora salga con Amanda Pacheco, una modelo de 28 años de edad.

A Demi no le encanta que Wilmer esté enamorado de su nueva novia, porque le recuerda lo que perdió. Todo este año ha sido una pérdida para ella”, señala la fuente a RadarOnline.com

Demetria Devonne Lovato es el nombre completo de la artista, quien nació en Albuquerque, Nuevo México, el 20 de agosto de 1992, según información en su biografía.

Demi es actriz, cantante, compositora y filántropa estadounidense, fundadondadora junto con Nick Jonas del sello discográfico Safehouse Records.

Demi fue conocida inicialmente al aparecer en la serie de televisión infantil Barney & Friends cuando era niña. Recibió su papel de gran avance como Mitchie Torres en la película de televisión de Disney Channel Camp Rock (2008) y su secuela Camp Rock 2: The Final Jam (2010).

Demi ha tenido éxito con sus discos Again (2009), Unbroken (2011), Demi (2013), Confident (2015) y Tell Me You Love Me (2017).