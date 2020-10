Demi Lovato feliz porque ya tiene los pechos de sus sueños

Estados Unidos.- Tras haber sufrido por trastornos alimenticios a lo largo de su vida, la cantante Demi Lovato confiesa que por fin tiene los senos de su sueños gracias a que ya no se limita a comer lo que quiere y a través de Instagram comparte los resultados de todo esto.

La intérprete de 28 años compartió algunas fotografías en la rede social en las que lució con gran orgullo su busto y aclara que no trae puesto ningún sostén levantador, sino al natural, lo que ha dejado a todos sorprendidos, pues su posición es perfecta.

Desde siempre Demi había odiado tener senos tan pequeños, esto debido a los difíciles momentos que vivió durante su adolescencia y juventud, pero ahora, después de superar estos problemas por fin tuvo los pechos con los que soñó y acepta que es entendible que en el futuro su cuerpo cambie y no se encuentren en el mismo lugar, pero es parte del paso del tiempo.

Toda mi vida odié mis pequeñas bubis y luego, cuando finalmente superé mis problemas de alimentación ¡Tuve los senos que quería! ¡No estoy usando sostén para levantarlas y tampoco me las he operado! ¡Todo es mío! Sé que un día no serán las mismas y estaré bien con eso también", explicó.

Demi Lovato feliz de que ya tiene los pechos con los que soñó. Foto: Instagram

Demetria Devonne hizo un llamado para sus seguidores a no controlar todo el tiempo su cuerpo, pues este hará lo necesario para estar bien y en armonía. "Que esto sea una lección para todos ustedes... nuestros cuerpos harán lo que se supone que deben hacer cuando dejemos de intentar controlar lo que hace por nosotros", afirmó.

Pese a que hace algunas semanas todo era amor, acciones románticas y felicidad para Demi y su pareja Max Ehrich, todo ha llegado a su final y la cantante se ha dejado ver de lo más tranquila tras su rompimiento. Una fuente cercana a la pareja habló en exclusiva para la revista People sobre lo sucedido con los jóvenes, quien se separan después de seis meses de noviazgo y dos meses de compromiso matrimonial.

Fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras", dijo la fuente. "Se respetan y se aman y siempre apreciarán el tiempo que pasaron juntos", aseguró la fuente.

Tras terminar con Max Ehrich, Demi ha estado muy tranquila. Foto: Instagram

La separación de Demi y Max llega dos meses después de que él le propusiera matrimonio a la intérprete de temas como 'Sorry not sorry', 'Here we go again' y 'Cool for the summer'. Fue el pasado 22 de julio cuando su compromiso inició en las playas de Malibú, California, donde él se arrodilló y le pidió a Lovato ser la mujer de su vida, lo que ella rápidamente aceptó.

El romántico momento quedó capturado por el lente de la cámara, pues ambos cantantes compartieron fotografías de ese momento tan especial que estaba destinado a cambiar sus vidas y con emotivas palabras dejaron en claro ante el mundo lo mucho que se aman.

Ahora ambos intérpretes están separados y cada quien, viviendo por su cuenta, pero él es el que se ha empeñado en seguir en contacto con la famosa y a través de las redes sociales se ha pronunciado sobre el tema, lo cual ha causado un gran descontento entre los fanáticos de la famosa, ya que aseguran que lo hace por fama y llamar la atención de todos.

Entre los comentarios que circulan en Internet sobre el joven, se destaca que está utilizando a la cantante para robarse toda la atención y centrarla en su nuevo lanzamiento cinematográfico, una película que no ha dejado de promocionar desde que terminó con Demi.