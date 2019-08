Demi Lovato festeja sus 27 y sus fanáticos temen por su vida

Demi Lovato se encuentra muy feliz festejando su cumpleaños número 27, la cantante publicó algunos vídeos de lo su celebración junto a Ariana Grande, Scooter Braun, Max Martin y otras celebridades.

La ex chica Disney expresó en sus historias de Instagram lo feliz que está por haber cumplido un año más de vida y agradece a sus familiares y amigos por acompañarla en este día tan especial.

¡Happy Birthday Demi!

Entre las historias subidas por la cantante los fanáticos notaron unas palabras que llamaron mucho su atención, pues Demi aseguró estar muy feliz como nunca en su vida lo había estado y era a causa de algo que haría que hace mucho no hacía.

Varias celebridades se unieron al festejo de Lovato y la felicitaron, figuras como Ariana Grande, Sam Smith, Scooter Braun, James Charles, Ellen Degeneres, Bella Thorne y Sirah, sólo por mencionar a algunos.

El día de ayer Demi se encontraba en el concierto de Ariana Grande, antes de iniciar el 'Sweetener World Tour', Ari tuvo un gran detalle con Lovato, ella pidió a todos los que saldrían al show que gritaran 'Happy Birthday Demi'.

Sus seguidores especulan que puede tratarse de la grabación de una nueva canción o de algunas canciones, incluso piensan que Lovato podría lanzar material inédito en este día tan especial para ella y sus Lovatics.

Pero eso no lo es todo, los fanáticos de la interprete de 'Tell Me You Love Me' comenzaron a temer sobre la vida de la cantante, pues aseguran que llegó a la edad maldita en la que puede irse de este mundo a formar parte del 'Club de los 27'.

Pues varias celebridades importantes de la industria musical han fallecido especifícamente a esa edad, como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, entre otros.

¿Qué es el Club de los 27?

El Club de los 27 o The 27 Club, es una expresión utilizada para un grupo de músicos populares que fallecieron a la edad de 27 años, por lo general los casos están relacionados con drogas o abuso del alcohol, entre los fallecidos se encuentran Amy Winehouse, Janis Joplin, Kurt Cobain, Brian Jones, Jim Morrison, entre otros.