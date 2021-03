Demi Lovato fue abusada en dos ocasiones; a los 15 años y el día que casi muere

Estados Unidos.- Tras la emoción que sintieron los fanáticos de Demi Lovato debido al anuncio oficial de su séptimo álbum de estudio, "Dancing with the Devil... The art of starting over", sus ojos se han llenado de lágrimas y tristeza, pues el día de ayer se ha proyectado por primera vez la serie documental de la cantante y se han revelado datos impactantes sobre su vida.

El pasado martes 16 de marzo se proyectó por primera vez esta serie documental en el South by Southwest [SXSW], evento que congrega diversos eventos y conferencias de películas, medios interactivos y música, revelando la verdad detrás de su adolescencia y lo qué sucedió aquel fatídico día en que estuvo al borde de la muerte.

Fue durante este avance, antes de su estreno que será el 23 de marzo, en donde Lovato reveló que fue abusada sexualmente en dos ocasiones, pero hasta ahora decidió abrir su corazón. La primera vez fue cuando tenía 15 años y trabajaba en Disney Channel, la segunda fue a los 26, el día que casi muere por una sobredosis.

"Lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una relación", cuenta la cantante en alguna parte de su serie documental que estará dividida en cuatro capítulos.

Según recuerda, en aquel momento estaban pasándola bien, pero ella dijo que eso no podía ir más lejos, pues era virgen y todavía no quería perder su virginidad, menos de esa manera, sin embargo, a esa persona no le importó y lo hizo de igual forma, revelando que era alguien con quien trabajaba en las películas de Disney.

Demi, quien tiene ahora 28 años, no menciona el nombre de su atacante, pero dice que la violación ocurrió cuando era parte del elenco de Disney y que tuvo que seguir viendo a esta persona todo el tiempo. Aunque lo denunció, éste nunca se metió en problemas ni fue retirado en la película que estaba participando.

Posteriormente, cuenta que no sólo fue una ocasión, sino que en 2018, cuando sufrió una sobredosis de fentalino, droga que mayó a Prince, su dealer [vendedor de drogas] hizo que la cantante se pasara con la dosis vendiéndole heroína con la sustancia antes mencionada dejándola tirada e inconsciente en su casa con el riesgo de morir.

Relata que cuando la encontraron inconsciente estaba desnuda y morada, a punto de morir después de haberse aprovechado de ella y como acto seguido recuerda haberse despertado en el hospital y le cuestionaron si había tenido relaciones sexuales, a lo que ella contestó que sí, pues tuvo un recuerdo de su abusador encima de ella, pero fue hasta un mes después cuando entendió lo que había sucedido realmente.

Tras reflexionar sobre lo sucedido, Demi Lovato entendió que la persona que le vendió drogas le hizo una mala jugada y terminó dejándola sin saber sobre ella para poder abusarla sexualmente y dejarla ahí tirada con el riesgo de morir. Este y muchos más detalles serán contados en su nuevo documental, que está previsto a ver la luz el martes 23 de marzo.