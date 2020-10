Demi Lovato habla sobre el momento en el que supo que era bisexual

Estados Unidos.- El pasado domingo 11 de octubre se conmemoró en el mundo el Día para salir del clóset (Coming Out Day) y por la tarde se realizó un evento a través de Facebook titulado "Coming Out Day 2020" donde Tan France de "Queer Eye" y Demi Lovato fueron los conductores.

Durante dicha transmisión, el diseñador le cuestionó a la intérprete de 'Sorry not sorry' sobre el momento en el que ella descubrió su orientación sexual y ella confesó que fue durante su adolescencia mientras veía el filme "Juegos sexuales", película estrenada en 1999.

Definitivamente fue cuando era muy pequeña y definitivamente no debería haber estado viendo 'Juegos sexuales', pero lo hice. Y fue en esa escena en la que se besaron en el césped del parque. Yo estaba como, 'Oh, espera un minuto, realmente me gusta, quiero probarlo'. Y luego, cuando tenía 17 años, realmente lo probé y fue cuando supe", confesó la también actriz.

La escena de la que habla refleja un icónico momento entre dos se sus protagonistas, Sarah Michelle Gellar, quien daba vida a Kathryn Merteuil y Cecile Caldwell, interpretada por Selma Blair.

En la tomar Kathryn le dice a Cecile que para aprender a besar es necesario practicar con amigas, por lo que ambas comparten un beso mientras están sentadas sobre el césped del parque que visitaban.

Asimismo, Demi Lovato también habló sobre la época en que decidió contárselo a la gente que la rodeaba. Comenzó por varias etapas, contándole a la gente de más confianza y al final terminó por revelarlo para el mundo entero.

Demi Lovato recuerda el momento en el que se dio cuenta que es bisexual. Foto: Instagram

Se lo conté a casi todos mis amigos y a mi hermana mayor cuando tenía 17 años. Todos lo sabían antes de que se lo dijera a mis padres y luego al público. Esas fueron mis tres fases: amigos, padres, público", contó Demi.

Recordó que le comentó a su madre sobre su bisexualidad cuando estaba a punto de salir a una cita con una mujer, por lo que decidió hacérselo saber en caso de que fuera fotografiada por paparazis, recordemos que la vida de los famosos siempre se encuentra en el ojo público y ocultar ciertos temas puede ser muy complicado.

Sentí que tuve un secreto por muchos años. Pero sentí que realmente quería ser mi ‘yo’ auténtico y estaba cansada de tenerla dentro de mí. Yo estaba a punto de salir con una chica y si mi mamá lo veía, la quería llamar y decirle como ‘Hola mamá, solo para que sepas, voy a salir en una cita con chica y quiero que sepas lo que estaba pasando’", narró.

Al haber salido del clóset frente a su madre, Demi recordó que para ella este fue un momento muy importante de su vida y fue donde se quitó un gran peso de encima y su madre, Dianna De la Garza, siempre la ha aceptado tal y como es, admitiendo que es un privilegio que pocos tienen.

Para mi fue una llamada muy emocional. Pero para ella fue simplemente decirme ‘quiero que seas feliz, si es con un hombre o una mujer, lo que sea, quiero que seas feliz’. Esa fue una bella llamada para mí y soy muy afortunada de poder haber tenido esa experiencia, porque sé que mucha gente no la tiene", declaró Demetria.

Finalmente, confesó que ella no sólo ha creado sus canciones para hombres, sino también para mujeres, lo que ha dejado sorprendidos a sus fanáticos, pues uno de los temas que sí se recuerda con la temática es 'Cool for the summer' por su lírica muy clara, pero lo que nadie sabe es que son distintos los temas que ha escrito y bromeó con que ahora tendrán que analizar a detalle cada canción que ha hecho para descubrirlo.