Estados Unidos.- Ha sido una gran polémica el final de la relación de Demi Lovato y Max Ehrich, quienes estaban comprometidos y decidieron darle fin a lo que tenían, motivo por el cual él no ha dejado de ser tema de conversación debido a sus erróneas acciones y ahora es ella quien se sincera sobre el fin de su relación y los días de cuarentena por la pandemia por coronavirus.

La cantante, en una entrevista en Late Night With Seth Meyers, comentó que: "Al comienzo de la cuarentena me dediqué a la motivación. Empecé a meditar más". "Era algo que había hecho en el pasado pero que no había convertido en un estilo de vida. Ahora comencé a meditar. Se me ocurrió esta nueva filosofía de que nunca me aburro. Nunca tengo que preocuparme sobre estar aburrida porque siempre puedo meditar sin importar dónde esté o qué esté haciendo. Eso me ayudó mucho", admitió.

Actualmente, estoy construyendo mejores relaciones con mis amigos y familiares e incluso con mis perros, poder pasearlos es algo que no pude hacer cuando trabajaba tanto", continuó. Y concluyó admitiendo que "está cuarentena ha sido una pequeña experiencia agradable para conocerme mejor".

Recordemos que, tras seis meses de noviazgo y dos meses de compromiso matrimonial, la pareja terminó con toda relación que tenían esto de acuerdo con una fuente cercana a la pareja para People y más tarde fue confirmado por la misma cantante y las acciones de ambos, pues dejaron en claro que para ellos todo había terminado.

Demi Lovato habla sobre sus días después de terminar con Max Ehrich. Foto: Instagram

La separación de Demi y Max llegó dos meses después de que él le propusiera matrimonio a la intérprete de temas como 'Sorry not sorry', 'Here we go again' y 'Cool for the summer'. Fue el pasado 22 de julio cuando su compromiso inició en las playas de Malibú, California, donde él se arrodilló y le pidió a Lovato ser la mujer de su vida, lo que ella rápidamente aceptó.

El romántico momento quedó capturado por el lente de la cámara, pues ambos cantantes compartieron fotografías de ese momento tan especial que estaba destinado a cambiar sus vidas y con emotivas palabras dejaron en claro ante el mundo lo mucho que se aman.

Ahora ambos intérpretes están separados y cada quien, viviendo por su cuenta, pero él es el que se ha empeñado en seguir en contacto con la famosa y a través de las redes sociales se ha pronunciado sobre el tema, lo cual ha causado un gran descontento entre los fanáticos de la famosa, ya que aseguran que lo hace por fama y llamar la atención de todos.

La familia de Demi Lovato no aceptaba su compromiso con Max Ehrich

Aunque Demi Lovato se dejó ver de lo más feliz y viviendo en su mejor momento junto a su prometido el músico Max Ehrich en aquella época, después de varios años tan difíciles, tal parece que a su familia esto no le gustaba ni tantito, pues según una fuente cercana a la cantante habría roto el silencio sobre como son las cosas realmente.

De acuerdo con una fuente cercana a la joven, Demi Lovato habría dedicado todos sus días recientes a viajar por todo el mundo junto a su pareja, a quien estuvo acompañando para que trabajara en su próximo proyecto "Southern Gospel", por lo que se había alejado de todos sus conocidos, pues "ella no quiere estar separada de él".

Dicha fuente también reveló que, a raíz del alejamiento de Lovato de su familia, se comenzaron a cuestionar si realmente Max era el hombre indicado para la cantante, quien ha tenido una vida llena de altibajos y los temores sobre la relación iban creciendo por dichos momentos de su vida.