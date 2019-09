Demi Lovato luce su trasero en diminuto bikini y sin edición

De nueva cuenta Demi Lovato incendió las redes sociales tras compartir diferentes fotografías en las que luce su hermosa figura con un diminuto bikini verde neón, estampado de leopardo.

La cantante presumió su figura con una serie de fotografías posando frente al espejo y una historia que volvió locos a todos sus seguidores, en dicha fotografía posa de espaldas frente al espejo y deja al descubierto su gran trasero con la tanga de su bikini.

Foto: Captura de pantalla

Recordemos que hace algunas semanas, la intérprete de Sorry not sorry reveló uno de sus más grandes miedos con un extenso y emotivo mensaje donde aconsejaba a los demás quererse como realmente son.

Demi acompañó el mensaje con una fotografía sin editar donde posaba de espaldas con un bikini animal print de leopardo y dejaba a la vista sus celulitis, su peor miedo.

Así que la también actriz aseguró que no volvería a usar photoshop en sus fotografías, tal es el caso de las últimas que subió, donde posa al natural y sin editar las fotografías donde aparece en un bikini de dos piezas colo verde neón y con partes de leopardo.

Sin Photoshop por favor y gracias" escribió Lovato en la descripción de su fotografía.

La cantante de 27 años recibió positivos mensajes en su fotografía, donde el apoyo y el amor de sus fieles Lovatics se hizo lucir por la valentía que tuvo Lovato al publicar esas fotografías.

Demi Lovato es nacida en Albuquerque, Nuevo México, un 20 de agosto de 1997 bajo el nombre de Demetria Devonne Lovato Hart. Es una actriz, cantante, compositora y filántropa estadounidense reconocida por sus grandes papeles en Disney como Mitchie Torres en Camp Rock 1 y 2, y Sonny en Sonny entre estrellas.

Además,a la joven cantante cuenta con una extensa discografía, siendo Don't Forget su álbum debut, seguido de cinco álbumes más. Constantemente la actriz ha publicando algunas pruebas de que se encuentra grabando su séptimo material discográfico, del cual no se tiene información alguna.