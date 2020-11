Estados Unidos.- Inesperado ha sido el cambio que ha dado Demi Lovato, para darle la bienvenida a su nueva versión, la cantante dejó de lado su clásica cabellera oscura y larga para presumir un corte a cabeza rapada que la hace lucir mucho más sensual, atrevida, guerrera y poderosa.

Ahora que su noviazgo ha terminado y está más enfocada que nunca en su vida personal, Lovato ha decidido darle un giro drástico a su imagen, dejándose fotografiar por su amigo Angelo Kritikos para presumir su nueva imagen por primera vez tras haber adelantado que había hecho algo con su estilo.

Esta vez ha paralizado al mundo y dejado sin habla a sus millones de fanáticos al compartir su nuevo y radical cambio de look, dejando a todos enamorados y encantados por tan tremendo estilo que la hizo lucir como nunca, ya que es algo que recién ha probado y sin duda le ha sentado de maravilla.

A través de sus cuentas oficiales en distintas plataformas digitales, Demi compartió inesperadamente una fotografía donde aparece de espaldas y tocándose el cabello, dejando a todos sorprendidos al mostrar que había cortado su cabello y lo había cambiado de color. La publicación la tituló: "Hice una cosa" y logró obtener más de un millón y cien mil me gustas a pocas horas de su publicación.

Demi Lovato muestra su lado renovado y deja atrás la polémica con su ex. Foto: Instagram

Más tarde compartió otras fotografías en donde la vemos posando en un increíble traje en color rosa y brillante, luciendo de lo mejor gracias a Amber Maynard Bolt, su estilista personal y encargada de su nueva imagen, quien se pronunció sobre el cambio de look y escribió en redes: "He hecho algo muy especial para Demi Lovato".

Demi eligió llevar el cabello muy corto, utilizando máquina para las partes de abajo y tijeras para recortar la de arriba, tiñó su cabello en tonalidades rubias y cafés e hizo que muchos recordaran la ocasión en la que Miley Cyrus se cambió el look así de drástico para su era musical "Bangerz", la cual estuvo llena de éxitos, pero también polémicas y fuertes críticas por sus comportamientos.

Así de fantástica es Demi Lovato con su cambio de look. Foto: Instagram

Demi Lovato también habló sobre la repercusión que tuvo el cambio de look en su persona y ha quedado encantada con lo que ha logrado. Para ella el hecho de cambiar de peinado de una manera tan drástica "te permite ser dueña de ti misma de una manera que nunca imaginaste".

Ahora Demi Lovato es una mujer renovada y con nuevas metas, pues, además de estar preparando nueva música, comprarse una mansión en Los Ángeles y sentirse cómoda con su físico, la cantante se ha dado cuenta de muchas cosas y la importancia que tiene valorar lo que realmente importa.

Apenas inició el 2020 y Demi ya estaba lista para hacer su regreso musical, la joven estrella pop lanzó la balada 'Anyone', que habla sobre cómo se sentía durante sus difíciles momentos antes de tener una recaída en las drogas que le provocó una sobredosis que casi la lleva a la muerte, lo que la llevó de nuevo a rehabilitación. Fue en los Grammys en donde presentó en vivo este delicado sencillo y fue aplaudida por minutos debido a su excelente y emotiva presentación.

Hace algunos días adelantó que había cambiado de imagen. Foto: Instagram

Más tarde llegó el tema 'I love me', que habla sobre la superación personal y el amor propio, este fue acompañado con uno de los videos más importantes de la carrera de Demi, ya que incluyó distintos momentos de su carrera como sus inicios en Camp Rock, su era más exitosa y el momento en el que fue trasladada al hospital debido a una sobredosis de droga en 2018.

Las colaboraciones comenzaron a surgir y la primera fue 'I'm ready' al lado de Sam Smith, en donde expone "estar lista para la llegada de una persona que la ame realmente", el video fue fenomenal, ya que tuvo como temática a las olimpiadas y se incluyó a parte de la comunidad LGBTTTIQA en el mundo.

Otra colaboración fue 'OK not to be OK', junto a Marshmello, una canción electro pop que presentó un increíble video con influencias y tendencias actuales. El tema fue muy aclamado, pues se mencionó lo bien que la voz de la cantante queda con este estilo de canciones.

El siguiente en llegar fue 'Still have me', estrenado después de que la intérprete terminara su relación y compromiso con Max Ehrich, y en el que habla sobre la sentir la soledad, perderlo todo, pero entender que no todo está perdido, ya que todavía te tienes a ti mismo.

Finalmente, en el cuadro de las elecciones presidenciales, Lovato lanzó el tema 'Commander in chief', en donde tocó temas y problemáticas actuales en el mundo como la discriminación y la injusticia, enviando así un fuerte mensaje Donald Trump, que fue utilizado en el cuadro de las elecciones para invitarlo a aceptar su derrota ante Joe Biden de la forma más educada posible.