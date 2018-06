¿Por qué Demi Lovato pide perdón a sus padres en 'Sober?

Demi Lovato uso el factor sorpresa. Sin previo aviso lanzó un nuevo sencillo, “Sober”, en el que abre su corazón respecto a sus antiguos problemas con las adicciones.

Mientras canta sobre un piano el tema "Sober", la joven intérprete Demi Lovato se lamenta:

Mamá, lo siento mucho, ya no estoy sobria. Papá, por favor, perdóname por los tragos que tiré al piso. Son los que nunca me abandonaron, ya caminamos este camino. Lo siento mucho, ya no estoy sobria.