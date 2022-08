Demi Lovato regresa a sus raíces pop-rock con su nuevo disco "Holy Fvck"

Estados Unidos.- Hace algunos meses, la cantante Demi Lovato sorprendió a todos tras organizar un "funeral" para su música pop, abriendo paso así a una nueva era musical, una distinta a lo que había hecho en los últimos años.

Luego de varios discos repletos de pop y sonidos experimentales, la actriz y cantante de 29 años sorprende con un nuevo disco repleto de influencias del género rock, causando gran sensación entre sus fanáticos.

Demi Lovato confesó que regresaba a sus raíces con su nuevo disco titulado "Holy Fvck", haciendo importantes referencias a sus inicios, momentos en el que su música era pop-rock, un estilo muy aclamado a principios de los años 2000.

Con su nuevo disco, la artista estadounidense busca regresar a su parte favorita de la música, llegando a poco más de dos años de su último lanzamiento, titulado "Dancing with the Devil... The Art of Starting Over".

En "Holy Fvck" Demi marca su retorno al género pop-rock y punk, incluyendo canciones como 'Skin of my teeth', '29', 'Substance', 'Eat me', 'Holy Fvck', 'Happy Ending', ' City of Angels' y muchas más.

El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales para su reproducción. Estrenado el 19 de agosto de 2022, "Holy Fvck" ha logrado una gran aclamación por parte de los fanáticos de Demi Lovato.

