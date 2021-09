Demi Lovato revela por qué una actriz mayor que ella rechazó su intento de conquistarla

México. La cantante Demi Lovato, originaria de Albuquerque, Estados Unidos, e intérprete de éxitos musicales como Échame la culpa y Confidente, recuerda el día que intentó conquistar a una famosa, pero no lo logró.

Demi Lovato, de 29 años de edad, buscó tener una cita romántica con una actriz de 40 años, quien aparece en la serie de televisión Schitt's Creek, pero ella rechazó la invitación.

A través de su podcast "4D with Demi Lovato" confiesa que un día mandó un mensaje a Emily Hampshire e intentó que saliera con ella, pero no tuvo éxito. La tuvo como invitada en su podcast y ambas recordaron tal experiencia.

“Me enviaste unos mensajes en Instagram y me dijiste: ‘Oye, me gustas en el programa, deberíamos relajarnos alguna vez’; y luego dijiste: ‘Y con relajarnos, me refiero a tener una cita, te encuentro atractiva’. Dejaste claro que era una cita”, relató Hampshire.

Lovato y Hampshire recordaron la anécdota entre risas y esta última manifestó que le agradó que Demi fuera sincera y le dejara en claro que pretendía con ella una cita romántica.

Además Hampshire bromeó con la diferencia entre las edades de ambas, puesto que es varias décadas mayor que la famosa cantante.

Lovato le hace saber que en la relación entre Sarah Paulson y Holland Taylor hay una diferencia de 30 años en sus edades, y es todo un éxito, por lo que para ella no es ningún problema el tema de las edades. Y sonríen.

Pero a pesar de que la cita romántica no se concretó entre Demi Lovato y Emily, nació una buena relación de amistad que arrancó a partir del intercambio de mensajes en Instagram.