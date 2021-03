Demi Lovato revela portada, fecha y detalles de su nuevo álbum de estudio

Estados Unidos.- Fue una larga para los Lovatics, los fanáticos de Demi Lovato, pero esto ha terminado, ya que la cantante ha revelado nombre, portada, fecha y más detalles sobre el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, un proyecto que se destaca dentro de su discografía, pues tiene un concepto distinto a los demás y toca temas más íntimos de la vida de la estrella.

El día de ayer, durante una charla de Demi Lovato con sus seguidores, dio a conocer que su nuevo disco lleva por nombre "Dancing with the Devil: The art of starting over", será su primer álbum conceptual y consta de 22 canciones; dividido entre dos lados que son separados por un interludio entre el lado negativo y positivo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Será el próximo 02 de abril cuando la cantante lance su nuevo disco, este contará con 19 pistas y 03 canciones extras, entre estas se incluyen interludios, tres poderosas colaboraciones femeninas y el nombre de la pista número tres lleva por nombre 'I. C. U. (I see you)', mientras que la cuarta da el nombre al disco, según reveló la cantante durante la charla con sus fanáticos.

Leer más: Esposa de "Sax" asegura que murió por una "negligencia total" tras mala atención medica

Al iniciar este álbum, quería hacer un proyecto del que estaría eternamente orgullosa y eso no es algo que pueda decir sobre mis otros álbumes. Siempre estaré orgullosa de este álbum, representa quien soy", compartió la cantante estadounidense de 28 años sobre su nuevo disco.

Asimismo, Lovato comentó que "Dancing with the Devil: The art Of starting over" es su álbum favorito y el mejor de su carrera. Se comenta que este disco será completamente diferente a otros en su discografía y que los géneros que se abarcan son el country, soul, R&B, pop noventero y algunos éxitos.

"También tuve miedo de mi propia voz durante tanto tiempo. Guardé mi voz durante tanto tiempo por miedo al rechazo de la sociedad. Ahora estoy viviendo mi verdad. Se siente empoderadora. Mi álbum se siente como un cuerpo de trabajo y te lleva a un viaje", afirma sobre su nuevo material discográfico la cantante.

Para la portada, Demi eligió una estética bastante natural que hace referencia a las mariposas y su transformación en la vida, lo que seguramente plasmará la cantante en su nuevo disco, pero esta no es la única portada, #DWTDTAOSO contará con cuatro portadas alternativas ya disponibles en la página web de la cantante.

Con gran fuerza se ha rumoreado que una de las colaboraciones que están incluidas en su nuevo disco es al lado de la cantante Ariana Grande, con quien ha forjado una amistad cercana después de firmar con su mánager, el empresario Scooter Braun, quien reveló recientemente que la amistad de estas dos estrellas es algo real y muy pronto lo van a festejar con sus fans.

Se dice también que entre las posibles confirmadas para ser colaboradoras de su nuevo disco se encuentran Noah Cyrus, la hermana de Miley, y Lauren Jauregui, aunque todavía no se han revelado más detalles.

Por otro lado, la cantante está por lanzar su nueva serie documental "Dancing with the Devil" el próximo 23 de marzo y su mánager, Scooter Braun, explicó que: "A diferencia de otros documentales sobre músicos, no hay actuaciones en este documental. Esta es solo la historia de entonces hasta ahora, las poderosas revelaciones que [Demi] cuenta. Me sorprendió este documental".

Leer más: Así era Yuri de joven; ahora la cantante tiene 57 años de edad

Finalmente, Demi Lovato reveló que filmará pronto un piloto para un programa de televisión que, con suerte, será elegido, por lo que llegaría a ser un programa real de televisión. "Estamos desarrollando un proyecto en este momento con Sean Hayes y algunas de las personas que trabajaron en Will & Grace", agregó.

Suscríbete aquí a Disney Plus