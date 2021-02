Demi Lovato revela que sufrió un infarto y tres derrames cerebrales tras sobredosis

Demi Lovato, ha causada el asombro de propios y extraños al revelar que sufrió un infarto y tres derrames cerebrales después de la sobredosis por la que estuvo hospitalizada en 2018 y tras la que casi pierde la vida.

"Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida", afirmó la cantante en el tráiler del documental "Dancing with the Devil", que se estrenará el 23 de marzo en cuatro entregas a través de la plataforma YouTube.

La artista, de ascendencia mexicana, regresó a los escenarios en los Grammy del año pasado tras un periodo de rehabilitación después de sufrir una sobredosis por consumo de fentanilo en el verano de 2018, que aún ocasiona secuelas en su salud.

"Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo manejar vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer", explicó la estrella en una llamada con medios de comunicación para presentar el documental.

Lovato aseguró que esos efectos secundarios la recuerdan lo que podría haber pasado y lo que sucedería si vuelve a "esa zona oscura otra vez", informó EFE.

"Dancing with the Devil"

Este miércoles fue lanzado el primer adelanto oficial de "Dancing with the Devil", el nuevo documental de Demi Lovato en el que vuelve a abrir su corazón para sus fanáticos tocando un delicado tema del que jamás se ha pronunciado; su sobredosis de julio de 2018.

Donde relata impactantes detalles sobre lo que ahondará su documental fueron los que se mostraron hace algunas horas en las redes sociales, donde se presentan testimonios de su familia, amigos y algunos artistas que han estado presentes en su vida, no sólo como colegas de trabajo, sino como amigos personales.

Además, presentaciones de su cancelado tour debido a la sobredosis, "Tell me you love me world tour" también se presentan, mientras aparecen escenas nunca antes vistas de sus últimos días sobria y posteriormente la tragedia que vivió y el infierno para todos después de casi morir.

Cabe mencionar que fue una recaída muy fuerte para Lovato, ya que la cantante luchó contra la adicción a las drogas y alcohol durante varios años en el pasado y en esta ocasión pasó casi dos semanas en el hospital antes de someterse a un tratamiento en un centro de rehabilitación.