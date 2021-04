Demi Lovato revivirá la noche de su sobredosis en su nuevo video

Estados Unidos.- La cantante Demi Lovato ha hecho el video musical más difícil de toda su carrera, pues para su nuevo sencillo 'Dancing with the Devil' tuvo que armarse de valor y recordar a detalle cómo sucedió aquella sobredosis que casi la lleva a la muerte y al parecer no fue nada fácil para ella.

Ahora que ha salido adelante y continúa recuperándose, Demi Lovato compartió un adelanto exclusivo con Entertainment de lo que se viene con su nuevo video, evidenciando lo que pocos conocerán a menos que antes hayan visto su serie documental de cuatro partes emitida por YouTube.

La cantante estadounidense de 28 años revivirá aquella fatídica noche en que casi pierde la vida debido a una sobredosis de drogas, según se ha anticipado previo al estreno oficial de su nuevo video previsto para estrenarse este 02 de abril junto a su nuevo material discográfico "Dancing with the Devil... The art of starting over".

Lovato le abrió las puertas del estudio de grabación al medio de comunicación estadounidense antes mencionado para que fuera testigo de lo qué haría en su nuevo video y este miércoles se han revelado las fotografías dejando al descubierto que seguirá la trama del 24 de julio de 2018.

En las fotografías que se han compartido por el medio podemos ver a Demi vistiendo un outfit compuesto por jeans de mezclilla, una blusa blanca y una bomber jacket verde, así como un maquillaje completo y una larga peluca que simularán la noche en que la joven perdió el control con las drogas.

Y la razón por la que todos han entendido que será una recreación de aquel momento es porque en el documental de la cantante "Dancing with the Devil" muestran y relatan momentos inéditos de aquel suceso, mostrando una recreación de los hechos y es tal cual lo que plasman las nuevas fotografías.

Además, previo a esta noticia, un video fue compartido por TMZ, en donde veíamos a Demi recostada en una camilla de hospital conectada desde el cuello a una máquina, tema que también relata en el documental, y sollozando al grabar las escenas para su nuevo video, pues fueron momentos difíciles que ha tenido que revivir.

Por ahora será sólo cuestión de esperar a que se lance el video el 02 de abril para conocer la historia de una manera más cercana e intentar contener las lágrimas tras revivir aquel día en que su nombre acaparó todos los titulares de noticia. El mismo viernes también se estrena su séptimo álbum de estudio y tendrá una presentación especial en Good Morning America para promocionarlo.