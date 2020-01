Demi Lovato se conmueve hasta las lágrimas con su presentación (VIDEO)

Demi Lovato le puso la piel chinita a más de uno durante su presentación de los Grammys 2020, la cantante interpretó su emotivo tema "Anyone" para los presentes de la premiación y se vivieron momentos muy duros, sin duda una canción muy emocional para ella debido a que confesó recientemente haberla escrito días antes de la sobredosis que casi termina con su vida en 2018.

Tras año y medio de haberse mantenido alejada de los escenarios, Demi Lovato hizo su regreso triunfal en la ceremonia de esta noche de los Premios Grammys y cautivó a todos con su interpretación, un momento muy difícil para la cantante, pues se no pudo contener las lágrimas en el inicio y soltó el llanto frente a cientos de asistentes al lugar.

Sin embargo, con el aplauso del público la intérprete logró recuperarse y continuó con la dura y emotiva presentación que marca un momento histórico en su carrera artística.

Para su gran regreso, Demi tomó el escenario de los Grammys y apareció en la parte central con un increíble vestido de color blanco y un look sencillo, con un pianista y su potente voz para cautivar a los asistentes.

Al finalizar su presentación, Demi Lovato fue ovacionada por varios minutos por el público y más tarde por medio de sus redes sociales oficiales anunció el lanzamiento del sencillo "Anyone", el tema que marca su regreso a la industria musical.

Demi Lovato describe "Anyone", su nuevo sencillo

Grabé la letra de la canción días antes de la sobredosis. La letra ha cobrado un significado totalmente distinto después. En el momento en que estaba grabándola, casi cada vez que la escuchaba y oía, esa letra me parecía un grito de ayuda. Si la oyes piensas 'cómo nadie escuchó esa canción y pensó, vamos a ayudar a esta chica'", reveló Lovato.

La intérprete de temas como "Believe in me" y "Warrior" cuenta que al momento de grabar esta canción ella se sentía bien, sin embargo, ahora se da cuenta de que no lo estaba del todo y días después recae en su adicción a las drogas.

Incluso yo la escucho y pienso 'Dios, quisiera volver atrás en el tiempo y ayudar aquella versión de mí misma'. Creo que estaba en fase de negación", confesó.

Cuando Demi logró recuperarse de este fuerte episodio que casi termina con su vida, comenzó a escuchar de nuevo las canciones que ya tenía preparadas para un nuevo álbum y pensó que en algún momento si se recuperaba totalmente subiría a un escenario para interpretarlas.