Demi Lovato se muestra vulnerable y se identifica como no binario: "estoy entrando en mí mismo"

La cantante y actriz estadounidense Demi Lovato confesó en su podcast "4D With Demi Lovato", identificarse con el género no binario, esto después de haber llevado a cabo "mucho trabajo de sanación y autorreflexión".

La ex chica Disney manifestó que cada día que nos despertamos es la "oportunidad de ser quienes queremos y deseamos ser". Comentó que ha pasado la mayor parte de su vida creciendo frente a sus fans, quienes han visto lo bueno, lo malo y todo lo demás.

Hoy es un día en el cual Demi Lovato está muy feliz de compartir más de su vida con sus millones de seguidores. "Mi vida no solo ha sido un viaje para mí, también estaba viviendo para aquellos que estaban al otro lado de las cámaras".

Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos/ellas en el futuro.