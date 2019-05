Demi Lovato sorprende con sus poses; luce semidesnuda

La cantante Demi Lovato, intérprete de éxitos musicales como "Sorry not sorry", "Échame la culpa" y "Sober", sorprende con varias fotografías en las que luce sin maquillaje y semidesnuda.

Demi Lovato, quien ha estado a punto de perder la vida en varias ocasiones a causa de recaer en las drogas, muestra su cuerpo sin complejos en Instagram, luce sin maquillaje y consigue por ello muchos elogios por parte de sus fanáticos.

Demi Lovato sufrió una sobredosis durante julio de 2018 que casi acaba con su vida, pero poco a poco ha ido recuperandose. Tras ello se ha mantenido alejada de la exposición mediática y raras veces aparece en las redes sociales.

Las fotos que ha compartido desde entonces no ha sido para nada sexys, pero esta vez dejó con la boca abierta a sus fans.

Demi Lovato comparte dos imágenes en la que se muestra al natural, sin maquillaje y mostrando un cuerpo sin complejos. En una toma aparece con camisa blanca y ropa interior que deja al descubierto sus piernas.

El fotógrafo Angelo Kritikos, quien ha trabajado con famosas como Kim Kardashian, Billie Eilish yLauren Jauregui, es quien captó la naturalidad de Demi.

La publicación consigue más de dos millones de "me gusta" y más de 21 mil comentarios halagando su belleza, entre ellos algunas celebridades.

Una belleza natural que enamora”, “Esto es demasiado para mi”, “La cara, el cuerpo, la tanga, el pelo… todo es perfecto”, “Despertar y ver esta imagen supera cualquier cosa”.

Tras su última sobredosis, Demi ingresó en un centro de rehabilitación donde estuvo ingresada por tres meses. En su proceso de recuperación aumentó considerablemente de peso.