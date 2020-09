Demi Lovato termina su relación con Max Ehrich a dos meses de haberse comprometido

Estados Unidos.- Todo era amor, acciones románticas y felicidad para los cantantes Demi Lovato y Max Ehrich, sin embargo, todo esto habría terminado después de seis meses de noviazgo y dos meses de compromiso matrimonial, esto de acuerdo con una fuente cercana a la pareja para People.

Aunque hasta ahora ninguno de los dos se ha aparecido en sus redes sociales para referirse a esta noticia que está acaparando todos los titulares, la fuente aseguró que toda esta decisión fue muy difícil para ambos, pues creían haber encontrado por fin a su otra mitad, pero esto no fue así.

Fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras", dijo la fuente. "Se respetan y se aman y siempre apreciarán el tiempo que pasaron juntos", aseguró.

La separación de Demi y Max llega dos meses después de que él le propusiera matrimonio a la intérprete de temas como 'Sorry not sorry', 'Here we go again' y 'Cool for the summer'. Fue el pasado 22 de julio cuando su compromiso inició en las playas de Malibú, California, donde él se arrodilló y le pidió a Lovato ser la mujer de su vida, lo que ella rápidamente aceptó.

El romántico momento quedó capturado por el lente de la cámara, pues ambos cantantes compartieron fotografías de ese momento tan especial que estaba destinado a cambiar sus vidas y con emotivas palabras dejaron en claro ante el mundo lo mucho que se aman.

Los cantantes anunciaron su compromiso el pasado 22 de julio en redes sociales. Foto: Instagram

Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo", expresó la exchica Disney en aquella ocasión.

Hasta ahora ninguno de los dos ha negado o confirmado esta noticia, pero lo que sí se ha notado es que no han compartido ninguna fotografía o videos juntos, cuando se les dejaba ver constantemente en las redes sociales muy amorosos el uno con el otro.

La familia de Demi Lovato no acepta su compromiso con Max Ehrich

Aunque últimamente Demi Lovato se dejó ver de lo más feliz y viviendo en su mejor momento junto a su prometido el músico Max Ehrich, después de varios años tan difíciles, tal parece que a su familia esto no le gusta ni tantito, pues según una fuente cercana a la cantante habría roto el silencio sobre como son las cosas realmente.

De acuerdo con una fuente cercana a la joven, Demi Lovato habría dedicado todos sus días recientes a viajar por todo el mundo junto a su pareja, a quien estuvo acompañando para que trabajara en su próximo proyecto "Southern Gospel", por lo que se había alejado de todos sus conocidos, pues "ella no quiere estar separada de él".

Todo parece indicar que Demi, en ese momento, no quería estar lejos de quien sería su futuro esposo en ningún momento y por este motivo lo habría dejado todo para poder estar con él todo el tiempo. Esto lo pudimos comprobar por las publicaciones de la intérprete de 28 años, pues se dejó ver constantemente compartiendo fotografías y videos en donde aparecía acompañada de Max.

Dicha fuente también reveló que, a raíz del alejamiento de Lovato de su familia, se han comenzado a cuestionar si realmente Max es el hombre indicado para la cantante, quien ha tenido una vida llena de altibajos y es probable que teman sobre la relación por dichos momentos de su vida.

Ahora con el rumor de que supuestamente terminaron su relación, podría ser benefactor para la joven y su familia, pues de ser Max el hombre no adecuado para Demi podría hacerle pasar muchos malos ratos después de todo con lo que ha lidiado a lo largo de su vida como adicciones, alcoholismo, depresión, ansiedad, trastornos alimenticios e intentos de suicidio.