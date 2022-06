Demi Lovato vuelve a sus raíces pop-rock con su nuevo sencillo 'Skin of my teeth'

Por otro lado, Demi ha anunciado su gira mundial "Holy Fvck Tour" , el cual recorrerá Estados Unidos y Latinoamérica; hasta el momento no se han destapado más fechas, pero se espera se anuncien pronto. La gira dará inicio a finales del mes de agosto y finalizará en noviembre.

Previo al estreno oficial del sencillo de Demi, la intérprete lo presentó por primera vez en vivo en The Tonight Show de Jimmy Fallon , causando sensación en entre el público presente y los televidentes, demostrando la calidad de artista que es.

El video oficial de la canción muestra a una Demi Lovato vulnerable con un look muy rockero, que es acosada por los medios de comunicación, pero al final decide enfrentarlos, sacando ese lado fuerte desde muy dentro. Una de las escenas favoritas de sus fanáticos es la referencia que hace al video 'Don't forget', el segundo sencillo de su primer disco que lleva el mismo nombre.

"Apenas estoy viva, sobreviví, pero se volvió difícil respirar. Preguntándome por qué no hace que sea más fácil, que no sean tan duros conmigo", canta Lovato en el tema, mismo que hace referencia a sus problemas de adicción y cómo el público los percibe.

Estados Unidos.- "Estoy volviendo a mis raíces", declaró la cantante y actriz estadounidense, Demi Lovato , tras el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado 'Skin of my teeth', junto a su video oficial, el pasado jueves 09 de junio, un tema pop-rock que está causando sensación.

Gilberto Coronel Periodista Web

