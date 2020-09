Demi Lovato y Marshmello estrenan tema con importante mensaje en Día de Prevención del Suicidio

Estados Unidos.- Demi Lovato se unió con el DJ Marshmello para crear una canción con buen ritmo y un profundo mensaje, se trata del tema 'OK Not To Be OK', el cual es lanzado justamente este 10 de septiembre, cuando se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y el contiene grandes referencias hacia este día tan importante para la salud mental en el mundo.

Mostrando un ritmo fresco y alegre, la canción nos adentra en la mente de una persona, quien a pesar de hundirse en profundos pensamientos y malos momentos, comienza a entender que "está bien no estar bien", un fuerte mensaje para todas aquellas personas alrededor del mundo que sufren de depresión, ansiedad y pueden llegar a tener pensamientos suicidas.

Este tema figuraba como una de los lanzamientos más esperados de ambos artistas, pero nadie sabía de qué hablaría hasta el día de hoy, es muy probable que hayan esperado tanto tiempo para hacer énfasis en la importancia de la salud mental y para hacerle saber a millones que no están solos y no son las únicas personas que se sienten mal consigo mismos.

La fuerza que toma el tema viene principalmente de Demi Lovato, pues además de ser una de las escritoras de la letra, ha sido una de las figuras públicas que ha tenido fuertes problemas con su salud mental, auto lesiones, adicciones y hasta intentos de suicidio cuando era muy jovencita, motivo por el cual fue diagnosticada con bipolaridad.

Desde que inició su carrera, Demi ha tenido fuertes problemas con las adicciones y diferentes problemáticas del mundo que han dañado su vida, y aunque su lucha ha sido constante, ha perdido motivación y se ha dejado vencer en más de una ocasión, siendo en 2018 su momento más bajo y el más grave.

En aquella fecha, Demi Lovato estaba en la cima de la fama con su primera nominación el Grammy por Confident, su quinto álbum de estudio, y un gran paso por las listas de popularidad con Tell Me You Love Me, su siguiente trabajo musical, y una gira mundial llena de éxitos y llenos totales, sin embargo, todo se derrumbó en su vida tras volver a probar la droga y su vida casi termina por una sobredosis.

Tras años de haberse mantenido sobria y compartirlo con sus fanáticos, Demi sufrió una recaída en las drogas, lo cual lo compartió más tarde con el mundo a través de una canción que estrenó, la cual tituló 'Sober', en esta le pedía perdón a sus padres, amigos y fanáticos, pues anunciaba "ya no estar sobria", lo cual alarmó de inmediato a sus Lovatics.

No mucho tiempo más tarde, una llamada de emergencia hizo que los medios de comunicación y el Internet estallaran, pues Demi había sido encontrada inconsciente y sola en su casa de Estados Unidos, tras haber tenido una sobredosis con la que estuvo a punto de perder la vida.

Meses transcurrieron y la joven de 28 años comenzó a recuperarse después de estar en rehabilitación, su regreso a los escenarios fue un momento importante para la cultura pop, ya que lo hizo en los Grammy 2019 y estrenó el tema 'Anyone', interpretación con la que fue ovacionada con aplausos por varios minutos.

El tema fue escrito y grabado justo antes de su sobredosis en 2018 y ella comentó que eligió presentarlo al mundo para que entendieran cómo se sentía y poder contar su verdad, esta canción es una balada que fue calificada como un grito de auxilio por los críticos especializados y Lovato tuvo la fortaleza de interpretarla frente a miles de personas y millones de televidentes.

Es por este motivo que para Demi es muy importante su nuevo sencillo junto a al DJ Marshmello, este jueves también se presentó su video musical y en este podemos ver a Demi luciendo espectacular con un look muy baggy, mientras se ve frente al espejo y encuentra su reflejo de cuando una apenas una adolescente y le canta que "está bien no estar bien", recordando cómo se sentía en aquella época.

'OK Not To Be OK' se encuentra disponible para su reproducción en todas las plataformas digitales, a pocas horas de su lanzamiento ya tiene medio millón de vistas y 130 mil me gustas. En Internet podemos encontrar una página dedicada al tema, en donde se ofrece ayuda gratuita a personas que tienen problemas de depresión.

Marshmello y Demi Lovato unieron su talento para nuevo sencillo. Foto: Instagram

