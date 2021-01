Demi Rose con jogger modela en el baño como nunca antes se había visto

La modelo británica, Demi Rose, se mostró como pocas veces la hemos visto presumir sus encantos: con un jogger casual y un lindo sostén, manteniéndose como una de las celebridades favoritas del mundo del modelaje de los usuarios de internet, a quienes deslumbra con sus encantadoras publicaciones.

El nombre de la popular chica de 25 años, resuena en la actualidad debido a su gran belleza, además, por supuesto, de su encantadora figura que la hace una mezcla excepcional para sus espectadores por su tierno rostro a pesar de su corta edad.

Algo que ha llamado la atención de sus fieles seguidores, es que la guapa chica tiende a eliminar sus fotografías y videos de redes sociales, luego de llegar a una cantidad. Algunos internautas sugieren que esto se debe a que no desea saturar a sus fans con mucho contenido que poco a poco les haga perder el interés.

En la actualidad, Demi Rose Mawby, nombre completo de la influencer, se mantiene en tendencia en internet debido al contenido que comparte mediante redes sociales, con el cual logra cautivar a sus millones de seguidores quienes de inmediato la atiburran de comentarios de cariño y admiración.

Fue hace casi un día que la guapa mujer, publicó una imagen desde Ibiza, España, a a través de su cuenta de Instagram en donde la vemos posar como casi nunca en un baño. En dicha foto la vemos vestir un atuendo casual, pero lindo, que no defraudó a sus poco más de 15.5 millones de seguidores.

Obtuvo un total de 389,265 me gusta y 2,538 comentarios entre los cuales destacaron los siguientes: "Beautiful", "Very nice and beautiful woman", "This is so awesome honey", I posted in a top like that too", "Cute", "Nice", "Looking amazing", "I fell in love beautiful", entro muchos otros.

Cabe mencionar, que la modelo inglesa, Demi Rose, también compartió hace apenas uno días unas hermosas fotografías en donde la vemos modelando en las playas de Ibiza, para darle la bienvenida el nuevo año 2021. "Tan pura como el océano", escribió la hermosa joven, mientras caminaba por la playa. (Demi Rose recibe el 2021 en elegante vestido de seda desde la playa ).

Alrededor de 200 mil personas reaccionaron a la imagen de Demi, quien portaba un elegante vestido de seda en tono gris, el cual se deslizaba con el paso del viento que se rompía con su espectacular figura. No por nada 15 millones de usuarios continúan siguiendo fielmente a la guapísima mujer.