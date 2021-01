Demi Rose lo vuelve hacer sin sostén revienta las redes

Demi Rose de 25 años de nuevo puso a temblar las redes sociales, lo hizo por medio de una foto donde le dice adiós al sostén para aparecer en una foto artística con unos lentes y una mascada con la cual logró más de 272 mil likes la modelo originaria del Reino Unido, quien es una tremenda bomba.

En la foto se puede ver a Demi Rose con un poco de maquillaje, además de unas enormes gafas las cuales cubren la bella mirada de la modelo, pero ni estos dejaron de mostrar la belleza que se carga la chica quien paraliza a todos con cualquier foto, pues no por nada tiene más de quince millones de seguidores en Instagram quienes son testigos de todo lo que hace la joven.

"Mucha obstentacion todas las mujeres son hermosas con o sin dinero", "no hables en Instagram, puedes contactarme en onlyfans", "Los fanáticos de Demi Rose como aquí me siguen para obtener algunos", "Más bonita no se puede!! hermosa sonrisa señora", "no has llevado bragas y sostén. Parece que acabas de despertar", le escriben a Demi Rose por lo bella que se ve.

Pero eso no es todo, los fans de Demi Rose le hicieron saber que a pesar de haber muchas chicas en redes, como la modelo, ella es la única que proyecta una dulzura natural son verse actuado, es por eso que más de uno desea una cita con la chica quien es fan de las batas y los trajes de baño con los cuales resalta sus curvas.

La fama de Demi Rose es tan grande, que varias marcas de distintos países desean colaborar con ella, pues saben del alcance que tiene la chica cuando se trata de alborotar las redes sociales, pero lo que más le gusta promocionar a la influencer es la ropa, pues como a cualquier mujer la vuelve loca posar con los outfits frente a un espejo.

El viajar también ha sido una satisfacción muy grande para la influencer, pues algunas agencias de viaje quiere que promocione lugares turísticos entre ellos está la playa, lugar favorito de la modelo quien ama broncear su cuerpazo, pues le gusta como se le ve la piel tostada, ya que le da un toque de seducción a las fotos que sube.

Al parecer Las Maldivas se convirtió en uno de los lugares favoritos de Demi Rose, pues en su Instagram, tiene varias fotos en la majestuosa playa donde no solo derrocha belleza pura con el físico que se carga, también glamour, pues las fotos de la artista son muy elegantes en especial cuando son vestidas de playa con los que Demi Rose anda muy cómoda.

Para quienes no lo saben Demi Rose es una chica muy bajita, pues la mayoría de sus fans piensan que es una mujer bastante alta, pero la realidad es que mide 1.57 m dejando en claro que no tiene la altura de una reina de belleza, pero si el porte con el cual se roba la mirada de todos.

Otra de las cosas que desean saber los fans de Demi Rose es como le hace para cuidar la figura que se carga, pues en sus publicaciones de Instagram es casi nulo el ejercicio que realiza la chica quien no planea descansar hasta ser un icono de belleza a nivel mundial.

Cabe mencionar que a Demi Rose no se le conoce pareja hasta el momento, pues ella prefiere seguir con su carrera que encontrar el amor, por lo que muchos de sus fans se lo aplauden pues no la quieren ver con ningún galán.