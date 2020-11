Demi Rose sin censura deja ver sus encantos en transparencias

La modelo británica Demi Rose dejo ver porque es una de las mujeres más sexys con una nueva publicación en Instagram, aunque no fue publica en su muro, Rose sorprendió a todos con su atuendo en una de sus historias en la red social mencionada.

Demi Rose que es una de las mujeres más atractivas y que a lo largo de su carrera ha trabajado con diferentes marcas, compartió en sus historias de Instagram un pequeño video donde dejo poco a la imaginación portando un conjunto transparente donde se pueden observar todos sus encantos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el pequeño corto, Rose inicia con una toma abierta donde se pueden observar sus pechos al descubierto pues la transparencia de la blusa que porta no deja nada a la imaginación, sin embargo la modelo cubrió sus partes intimas con unos corazones en color negro, el video continua haciendo un acercamiento a su rostro para terminar con una toma un poco más lejos que para volver a mostrar su encantos.

Esta no es la primera vez que Demi Rose deja boquiabiertos a sus seguidores este fin de semana, pues apenas un día antes la británica ya había dado una muestra sus fans con una fotografía en bikini en las playas de Maldivas.

En su fotografía, que ya suma más de 418 mil reacciones, presumió su figura curvilínea con un bikini de bolitas mientras se recostaba sobre su lado derecho con un peinado de dos trenzas.

Captura de pantalla del video de las historias de Instagram de Demi Rose/Instagram

Demi Rose es una de las modelos de bikinis más populares de Instagram. Fue comparada con la cantante Selena Gomez por su “parecido físico”. Sin embargo, poco a poco transformó su apariencia hasta perder las similitudes con la intérprete de Lose You to Love Me.

Saltó a la fama en MySpace y después en Instagram. Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner.