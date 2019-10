Demian Bichir publica bello mensaje en memoria de Stefanie Sherk

Demian Bichir vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su amada esposa Stefanie Sherk, quien en abril pasado se quitó la vida tras pasar por una fuerte depresión. A medio año de su fallecimiento el actor compartió una fotografía en blanco y negro junto a su esposa, acompañada de unas palabras donde expresa lo mucho que la extraña.

En cada hora de este amanecer eterno, he sentido tu mano sosteniendo la mía, he visto tus brazos extendidos extendiéndose para sostener mi cara exhausta en tus manos curativas.

"En mis momentos más solitarios, donde ningún sol ilumina mi camino, he visto tus ojos azul cielo guiando los míos, aunque he llorado más lágrimas que cualquier lluvia y he conocido el sonido del dolor, tu sonrisa angelical reconfortante convierte mis angustiadas noches en días alegres", escribió Demian Bichir.

El actor Demian Bichir resaltó que su nombre lo rescata de sus horas más oscuras, su nombre de amor y gracia real. "Tu nombre que siempre puedo decir para rezar en voz alta hasta que solo la felicidad reine nuevamente".

Hasta que vea ese rayo cegador saliendo directamente de tu alma, para siempre puro, para siempre amado, para siempre viviendo en un lugar tan tranquilo, tan brillante donde tú y yo nunca más volveremos a estar separados.

"Te extraño profundamente, Stefanie Sherk".

El informe forense señaló que la esposa de Demian Bichir de 43 años de edad, murió el 20 de abril a causa de una encefalopatía anóxica, es decir que el cerebro fue privado de oxígeno. Dicha privación ocurrió por un ahogamiento provocado de manera intencional por Stefanie Sherk, quien trató de mantenerse en el fondo de la piscina de su hogar el mayor tiempo posible.

"Es con valentía, dignidad y amor por nuestra amada Stefanie que confirmamos dicha información", escribió en un comunicado el actor. Demian Bichir también habló de la depresión que sufrió Stefanie e hizo un llamado para poner atención a ese padecimiento.

"Esta es una aflicción muy seria y en muchos casos como ahora, invisible, que arrincona a los seres humanos en un lugar terriblemente oscuro. La depresión ha cobrado la vida de mucha gente hermosa, maravillosa y talentosa como mi amada esposa".