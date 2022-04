"Dentro de mis ojos", lo nuevo de Luis Coronel: vivencias propias y familias separadas por la frontera

También expresa que, si alguien realmente te conoce y sabe tu historia, tus penas y todo lo que has pasado, no hablaría de ti a tus espaldas, muchas personas seguramente se identificarán con ella profundamente.

Con respecto a la canción "Dentro de mis ojos" , Luis Coronel manifestó que tiene un significado muy especial para él y que podría definirse como un tema muy personal, ya que habla de vivencias propias y verdaderas , "situaciones que me ha tocado atravesar durante el transcurso de mi vida".

Recordemos que en meses anteriores, el joven intérprete originario de Tucson, Arizona, Estados Unidos, dio a conocer los singles "Dios no se equivoca" y "Cuando hay amor".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

