Denuncia Mitzy Castro ser víctima de transfobia en un famoso bar de CDMX

México.- En medio de la conmemoración del mes del orgullo LGBT+, la actriz sinaloense, Mitzy Castro, denuncia discriminación por un famoso bar de la Ciudad de México por ser "un hombre vestido de mujer".

A través de su perfil de Instagram, la joven artista oriunda de Culiacán, Sinaloa, compartió un video en formato Reel en el que relata su pésima experiencia a las afueras de un bar ubicado en la CDMX, donde le prohibieron la entrada por su presunta orientación sexual.

"Mes de junio. Mes del pride. En Bar 27 no me dejan entrar porque soy 'un hombre vestido de mujer' ¿cómo la ven?", se escucha decir a Mitzy en el video. Posteriormente, denuncia transfobia, pues la corrieron por ser una mujer trans.

Cabe destacar que Mitzy Castro es una mujer cisgénero, es decir, su sexo de nacimiento es femenino.

Más tarde, la actriz sinaloense acudió a sus redes sociales para detallar lo que vivió el pasado jueves 09 de junio. Mitzy Castro compartió con sus miles de seguidores que fue difícil lo sucedido recientemente, recordando la presión social con la que luchan las mujeres día con día.

Entre lágrimas, explicó que lucha con sus propios problemas y heridas internas e hizo mención de sus amigas y amigos de la comunidad LGBT+, quienes también tienen batallas con las que lidiar.

No quiero que nadie pase por esto. Fue horrible, ver hasta la gente de alrededor riéndose. Yo no sé en qué momento, en pleno junio de 2022, seguimos pasando por estas cosas. No quiero que ninguna mujer trans, cis, mujer, pase por esto", agregó.