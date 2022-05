Denuncian el arresto de varios cineastas en Irán

Teherán. El cineasta iraní Mohammad Rasoulof ha denunciado el arresto de varios directores de cine y documentalistas en una serie de redadas en las casas y oficinas de profesionales del cine en Irán.

El laureado director, sentenciado a cárcel y sin posibilidad de viajar fuera de su país, compartió a última hora de ayer un comunicado en Instagram firmado por casi medio centenar de profesionales del cine iraní denunciando las redadas.

“Una vez más las fuerzas de seguridad han atacado la residencia y oficinas de varios cineastas y han confiscado sus objetos personales y laborales, además de llevar a cabo detenciones”, afirmó el grupo en el comunicado.

Imagen de archivo del director iraní Mohammad Rasoulof. Foto de EFE

Los cineastas calificaron la acción de “violación de la libertad de expresión y los derechos de la nación” y arremetieron contra las autoridades por amenazar la seguridad de los profesionales del mundo del cine.

Rasoulof mencionó en una publicación separada los nombres de dos de las arrestadas, las documentalistas Firouzeh Khosravani y Mina Keshavarz, pero no detalló el resto de los detenidos ni cuándo ocurrieron los hechos.

“Exigimos la liberación de todos los presos de cultura y arte, incluidos los documentalistas”, pidieron los artistas en el comunicado.

Rasoulof tiene prohibida la salida de Irán desde 2017 y en 2019 fue condenado a un año de prisión por sus películas, que la justicia iraní considera propaganda contra el sistema teocrático.

Con su filme "There is no evil” ganó el Oso de Oro de la Berlinale 2020, cinta que realizó burlando a las autoridades iraníes que le habían prohibido trabajar en nuevos proyectos.

En ella cuenta en cuatro episodios las posturas que adoptan sus protagonistas cuando se ven obligados a ejecutar, desde sus diversas responsabilidades laborales o castrenses, las penas de muerte impuestas por los tribunales iraníes.