Denuncian violación a derechos de Horacio Palencia, en caso del supuesto plagio de "Mi razón de ser"

"Es de suma importancia que este tipo de violaciones a los derechos humanos se hagan públicas, ya que no podemos permitir que quienes están encargados de la impartición de justicia en este país, quienes están para respetar los derechos humanos y la integridad de los ciudadanos, omitan atender las peticiones de Horacio Palencia, impidiéndole ejercer su derecho de defensa, favoreciendo a alguna de las partes involucradas".

En resumen, el compositor tiene derecho a hacer su propio peritaje e investigación de las pruebas que lo implican , sin embargo, no ha sido posible por la falta de las mismas .

El intérprete, de 39 años de edad, había sido vinculado a proceso, en base al resultado de un peritaje realizado por un forense técnico en computación de nombre Jesús David Fernández Espinoza, quien supuestamente analizó unas evidencias que no existen en el proceso legal.

Asimismo, el licenciado Leonardo Gilberto Ramírez Rivas, informó que las pruebas con las cuales Horacio Palencia , dentro del proceso penal 90/2020, fue vinculado a proceso por el licenciado Alberto Torres Villanueva, no existen en materia física, no por lo menos en la carpeta de investigación .

Dicho en otras palabras, el tiempo que tiene Horacio Palencia para defenderse está corriendo en vano , "y no se nos permite hacer ninguna investigación, para poder llevar estas en favor de mi patrocinado, y demostrar su inocencia ante los cargos que se le imputan por parte de la Fiscalía General de la República".

"No se nos permite a la defensa del Sr. Horacio Palencia, revisar su expediente judicial, derivando en una grave violación a sus derechos humanos, haciendo que transcurra de manera parcial el plazo de investigación complementaria, sin poder ejercer el derecho de defensa".

Supuestamente, el juez a cargo de este caso, no ha reconocido al equipo de Leonardo Gilberto Ramírez, como defensa de Horacio Palencia , motivo por el cual, no se les ha permitido ejercer sus labores de defensa .

En un reciente comunicado de prensa, el abogado Leonardo Gilberto Ramírez Rivas , d efensor particular de Horacio Palencia , aseguró que se están violando los derechos del cantante y compositor , durante este proceso penal en su contra, ante unos incumplimientos y omisiones "tan graves", por parte de sistema judicial mexicano en el Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de México , con residencia en el Reclusorio Oriente.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

