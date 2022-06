¿Depresión? Recientes fotografías de Belinda desatan rumores de que está terriblemente mal

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que en Twitter aparece con un semblante muy poco común, en Instagram saca lo mejor de sí y sigue constante con publicaciones de trabajo y su día a día.

"Creo que la está pasando mal", "Qué tienes mi Beli, te noto triste y sin ánimos", "Se ve hermosa, pero luce triste", "Será que está triste por su ex", "Yo creo que tanta presión y tanta mención en peleas que no viene al caso la están afectando", se puede leer entre los comentarios que hicieron algunos internautas.

Entre comentarios, muchos usuarios de Internet consideraron que la cantante podría estar atravesando una fuerte depresión debido a problemas personales, pero también recordaron el escándalo que generó la reacción de su ex prometido, Christian Nodal , tras una publicación que hizo J Balvin con su nuevo look.

La primera la publicó el 02 de junio y la segunda apenas el día de ayer, 06, ambas lograron decenas de miles de me gustas y diferentes reacciones. Cabe destacar que dichas imágenes sólo llegaron a Twitter y no a Instagram, esta última es la red social en la que se le puede ver muy activa a la artista.

Luego de las fotografías que publicó la intérprete en su perfil oficial de Twitter, los comentarios no se hicieron esperar, algunos de sus seguidores y fanáticos le cuestionaron por qué se veía tan triste y apagada , recordando los pésimos días que pasó hace un año por la muerte de un ser querido.

Gilberto Coronel Periodista Web

